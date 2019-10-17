Son Dakika Haberleri: Türkiye-ABD ortak açıklaması: "Her iki ülke, insan hayatı, insan hakları ile dini ve etnik...
Son Dakika Politika Türkiye-ABD ortak açıklaması: 'Her iki ülke, insan hayatı, insan hakları ile dini ve etnik...

Türkiye-ABD ortak açıklaması: "Her iki ülke, insan hayatı, insan hakları ile dini ve etnik...

1 saat önce

Türkiye-ABD ortak açıklaması: "Her iki ülke, insan hayatı, insan hakları ile dini ve etnik toplulukların korunmasına yönelik taahhütlerini yineliyor"

Türkiye-ABD ortak açıklaması:

Türkiye-ABD ortak açıklaması: "Her iki ülke, insan hayatı, insan hakları ile dini ve etnik toplulukların korunmasına yönelik taahhütlerini yineliyor"

Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:18 Kaynak: AA
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