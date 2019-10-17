Türkiye-ABD ortak açıklaması: "Türkiye ve ABD 'hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' anlayışıyla...
1 saat önce
Türkiye-ABD ortak açıklaması: "Türkiye ve ABD 'hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' anlayışıyla NATO topraklarını ve halklarını tüm tehditlere karşı koruma taahhütlerini muhafaza ediyor"
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:19 Kaynak: AA
Türkiye-ABD ortak açıklaması: "Türkiye ve ABD 'hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' anlayışıyla NATO topraklarını ve halklarını tüm tehditlere karşı koruma taahhütlerini muhafaza ediyor"
ABD, Erdoğan'ın "Güvenli bölgeye çekilsinler" şartını kabul etti ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektuba ABD medyası da tepki gösterdi KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay: Türkiye'nin kararlı tutumu sonuç verdi Bakan Çavuşoğlu, akıllara gelen "Geri çekilen YPG'nin silahları ne olacak?" sorusunun cevabını verdi