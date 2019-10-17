Türkiye-ABD ortak açıklamasından: "Güvenli bölge, evvelemirde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin...
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Türkiye-ABD ortak açıklamasından: "Güvenli bölge, evvelemirde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olacak ve her iki taraf, güvenli bölgenin her veçhesiyle uygulanmasında eş güdümü artıracaktır.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:32 Kaynak: AA
Türkiye-ABD ortak açıklamasından: "Güvenli bölge, evvelemirde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olacak ve her iki taraf, güvenli bölgenin her veçhesiyle uygulanmasında eş güdümü artıracaktır."
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