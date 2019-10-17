Son Dakika Haberleri: Türkiye-ABD ortak açıklamasından: "Güvenli bölge, evvelemirde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin...
Son Dakika Politika Türkiye-ABD ortak açıklamasından: 'Güvenli bölge, evvelemirde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin...

Türkiye-ABD ortak açıklamasından: "Güvenli bölge, evvelemirde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin...

51 dakika önce

Türkiye-ABD ortak açıklamasından: "Güvenli bölge, evvelemirde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olacak ve her iki taraf, güvenli bölgenin her veçhesiyle uygulanmasında eş güdümü artıracaktır.

Türkiye-ABD ortak açıklamasından:

Türkiye-ABD ortak açıklamasından: "Güvenli bölge, evvelemirde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolünde olacak ve her iki taraf, güvenli bölgenin her veçhesiyle uygulanmasında eş güdümü artıracaktır."

Türkiye, TSK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Başkan Yardımcısı Pence: ABD, Türkiye'ye yeni yaptırımlar uygulamayacak, var olan yaptırımlar geri çekilecek
ABD ve Türkiye'den Barış Pınarı Harekatı'nda ateşkese ilişkin 13 maddelik ortak açıklama! İşte 13 maddelik anlaşma ABD ve Türkiye'nin Suriye konusunda anlaşmasıyla dolarda sert düşüş yaşandı ABD, Erdoğan'ın "Güvenli bölgeye çekilsinler" şartını kabul etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 22:23:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye-ABD ortak açıklamasından: "Güvenli bölge, evvelemirde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]