Türkiye-ABD ortak açıklamasından: "Her iki ülke Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne ve...
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Türkiye-ABD ortak açıklamasından: "Her iki ülke Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne ve Suriye ihtilafını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun şekilde sonlandırmayı hedefleyen, BM öncülüğündeki siyasi sürece olan bağlılıklarını yineler"
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:40 Kaynak: AA
Türkiye-ABD ortak açıklamasından: "Her iki ülke Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne ve Suriye ihtilafını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun şekilde sonlandırmayı hedefleyen, BM öncülüğündeki siyasi sürece olan bağlılıklarını yineler"
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