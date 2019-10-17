Son Dakika Haberleri: Türkiye-ABD ortak açıklamasından: "Her iki ülke Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne ve...
Son Dakika Politika Türkiye-ABD ortak açıklamasından: 'Her iki ülke Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne ve...

Türkiye-ABD ortak açıklamasından: "Her iki ülke Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne ve...

41 dakika önce

Türkiye-ABD ortak açıklamasından: "Her iki ülke Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne ve Suriye ihtilafını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun şekilde sonlandırmayı hedefleyen, BM öncülüğündeki siyasi sürece olan bağlılıklarını yineler"

Türkiye-ABD ortak açıklamasından:

Türkiye-ABD ortak açıklamasından: "Her iki ülke Suriye'nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne ve Suriye ihtilafını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına uygun şekilde sonlandırmayı hedefleyen, BM öncülüğündeki siyasi sürece olan bağlılıklarını yineler"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler, Türkiye, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:40 Kaynak: AA
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