Son Dakika Haberleri: Türkiye-ABD ticaretinde yeni hedef 100 milyar dolar
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Türkiye-ABD ticaretinde yeni hedef 100 milyar dolar

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında yapılan ikili görüşmede 2 ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 100 milyar dolara çıkarılması sonucu Boston Consulting Group ile hazırlanan proje hedefinin de revize edilmesine karar verildi.

Türkiye-ABD ticaretinde yeni hedef 100 milyar dolar, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında yapılan ikili görüşmede 2 ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 100 milyar dolara çıkarılması sonucu Boston Consulting Group ile hazırlanan proje hedefinin de revize edilmesine karar verildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:57 
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