Türkiye-ABD ticaretinde yeni hedef 100 milyar dolar
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında yapılan ikili görüşmede 2 ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 100 milyar dolara çıkarılması sonucu Boston Consulting Group ile hazırlanan proje hedefinin de revize edilmesine karar verildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında yapılan ikili görüşmede 2 ülke arasındaki ticaret hacmi hedefinin 100 milyar dolara çıkarılması sonucu Boston
Consulting Group ile hazırlanan proje hedefinin de revize edilmesine karar verildi.
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