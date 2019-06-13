Son Dakika Haberleri: Türkiye-ABD ticaretinin önündeki engellerin kaldırılması bekleniyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Türkiye-ABD ticaretinin önündeki engellerin kaldırılması bekleniyor

2 saat önce

ABD'nin çelik ithalatında vergi indirimine gitmesi sektörde olumlu bir gelişmeyken, Türkiye'nin GSP'den çıkarılması belirlenen ticaret hacmi hedefleriyle çelişiyor.

Türkiye-ABD ticaretinin önündeki engellerin kaldırılması bekleniyor, System.String[]
ABD'nin çelik ithalatında vergi indirimine gitmesi sektörde olumlu bir gelişmeyken, Türkiye'nin GSP'den çıkarılması belirlenen ticaret hacmi hedefleriyle çelişiyor. Demir-Çelik sektörünün beklentisi Türkiye-ABD ticaretinin önündeki tüm engellerin kaldırılması yönünde.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:18 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump Çin'e uygulanacak yeni gümrük vergileri için tarih vermekten kaçındı Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Suriye'den, Türkiye'nin gözlem noktasına havanlı saldırı: 3 asker yaralı Türkiye, Batı Asya'da en çok doğrudan yabancı yatırımcı çeken ülke oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.6.2019 12:47:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye-ABD ticaretinin önündeki engellerin kaldırılması bekleniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]