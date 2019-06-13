Türkiye-ABD ticaretinin önündeki engellerin kaldırılması bekleniyor
2 saat önce
ABD'nin çelik ithalatında vergi indirimine gitmesi sektörde olumlu bir gelişmeyken, Türkiye'nin GSP'den çıkarılması belirlenen ticaret hacmi hedefleriyle çelişiyor.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:18
ABD'nin çelik ithalatında vergi indirimine gitmesi sektörde olumlu bir gelişmeyken, Türkiye
'nin GSP'den çıkarılması belirlenen ticaret hacmi hedefleriyle çelişiyor. Demir-Çelik sektörünün beklentisi Türkiye-ABD ticaretinin önündeki tüm engellerin kaldırılması yönünde.
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