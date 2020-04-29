Türkiye, ABD'ye 'Koca Yusuf' ile sağlık malzemesi gönderdi (2) - Son Dakika

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Türkiye, ABD'ye 'Koca Yusuf' ile sağlık malzemesi gönderdi (2)
1 saat önce
KOCA YUSUF, ANDREWS HAVA ÜSSÜ'NE İNDİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ABD'ye tıbbi maske, tulum ve yüz koruyucu siperlik gibi malzemeleri götürmek için Ankara'dan havalanan TSK'ya ait Airbus A400M tipi 'Koca Yusuf' isimli uçak, ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki...
KOCA YUSUF, ANDREWS HAVA ÜSSÜ'NE İNDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ABD'ye tıbbi maske, tulum ve yüz koruyucu siperlik gibi malzemeleri götürmek için Ankara'dan havalanan TSK'ya ait Airbus A400M tipi 'Koca Yusuf' isimli uçak, ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne ulaştı. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında yer alan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 ile mücadele kapsamında ABD'ye tıbbi malzeme taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne ulaştı. Uçağımızı ABD Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa ve Avrasyadan sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Büyükelçi Philip Reeker, ABD Hava Kuvvetleri Bölgesel Direktörü Hava Pilot Tuğgeneral Mathew Isler, Büyükelçimiz Sayın Serdar Kılıç ve Askeri Ataşemiz Hava Pilot Tuğgeneral Kadircan Kottaş karşıladı."
Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 12:57 Kaynak: DHA
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