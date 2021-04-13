Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda birincilik Bağcılar'ın - Son Dakika

Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda birincilik Bağcılar'ın

13.04.2021 10:32
Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda birincilik Bağcılar'ın, System.String[]

Antalya'da düzenlenen ve 26 ilden Bin 200 sporcunun katıldığı 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü, 6 madalya kazandı.

Antalya'da düzenlenen ve 26 ilden Bin 200 sporcunun katıldığı 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü, 6 madalya kazandı. Sporculardan 2'si birincilik, 2'si ikincilik diğer 2'si de üçüncülükle turnuvayı tamamladı.

6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası (Turkish Open) 8-11 Nisan 2021 tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi. Kemer ilçesindeki bir otelin spor salonunda yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenen organizasyona, 26 ülkeden yaklaşık bin 200 sporcu katıldı.

En iyilerin mücadele ettiği turnuvada Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü sporcuları da yerini aldı. Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları bulunan Bağcılarlı sporcular, ilk gün elemeler ve kendi kategorilerinde rakipleriyle karşılaştı. Zorlu geçen üç günün ardından Bağcılar Belediyesi Sporcuları büyük bir başarıya imza attı. Sporculardan Emine Arslan ile Kayra Ertaş birinci olarak altın, Gülsüm Özen ile Cem Aydınoğlu ikinci olarak gümüş, Görkem Damar ve Can Özbatur da üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Öte yandan ilçede Bağcılar Belediyesi'nin de destek verdiği sporculardan; Okan Buğra Karaman ile Sinem Ceren Kavurga 2., Yunus Karaman, Koray Ertaş, Mustafa Kızılkaya, Sadık Enes Yavuz ve Rümeysa Kılıçaslan 3. oldu.

Başardıklarını görmek bizi mutlu ediyor

Bağcılar'ın sporda bir marka şehir haline geldiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İlçemizde önce gençler dedik ve hizmetlerimizin büyük bir kısmını onlara ayırdık. Onlar için kurduğumuz tesislerde sunduğumuz imkanlardan yararlanarak hayallerine adım adım gidiyorlar. Başardıklarını görmek bizi çok mutlu ediyor. Tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum" dedi.

Organizasyonda dereceye giren sporcular, 13-22 Ağustos'ta Macaristan'ın Gyor şehrinde yapılacak Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonası, 10-19 Eylül'de Konya'da gerçekleştirilecek 5. İslami Dayanışma Oyunları ile 5-14 Kasım'da Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. - İSTANBUL

Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda birincilik Bağcılar'ın
Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda birincilik Bağcılar'ın
Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda birincilik Bağcılar'ın
Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda birincilik Bağcılar'ın

Bağcılar Belediyesi, Kick Boks, Bağcılar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda birincilik Bağcılar'ın - Son Dakika


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