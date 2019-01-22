Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası
33 dakika önce
Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda Pazaryeri Halk Eğitim Spor Kulübü sporcusu Türkiye ikincisi oldu.
Türkiye
Açık Kick Boks Turnuvası'nda Pazaryeri
Halk Eğitim Spor Kulübü sporcusu Türkiye ikincisi oldu.
Pazaryeri ilçesi, Antalya
'da 60 ilden 2 bin civarında sporcunun yer aldığı turnuvada 45 sporcuyla temsil edildi. Bu sporculardan Ayşe Turan
, low kick contact gençler 70 kiloda kızlarda Türkiye ikinciliğini kazandı.
Antrenör Fehmi Piliç, "En büyük hedefim ilçeden milli sporcu çıkartarak, Avrupa
ve Dünya Kick Boks Şampiyonalarına sporcu göndermek. Halk Eğitimi Merkezi
tarafından açılan spor kursları, sporun gelişmesine büyük katkılar sağlıyor." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:25 Kaynak: AA
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