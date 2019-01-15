Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Antalya'da Başladı
1 saat önce
Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası, 81 ilden 2 bin sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı.
Türkiye
Açık Kick Boks Turnuvası, 81 ilden 2 bin sporcunun katılımıyla Antalya
'da başladı. Muratpaşa
ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen ve 20 Ocak Pazar gününe kadar sürecek turnuvada, milli takım seçmelerinin de yapılacağı kaydedildi.
Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, turnuvanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, organizasyonun aile ortamında yoğun katılımla başladığını söyledi.
Turnuvaya 2 bin sporcunun katılmasının, kick boks ailesinin büyüklüğünü gösterdiğini ifade eden Kayıcı, bundan sonra daha büyük başarılara imza atacaklarını kaydetti.
Organizasyonda sporcular, büyükler, yıldızlar, gençler ve minikler kategorilerinde mücadele ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:56 Kaynak: AA
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