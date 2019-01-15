Son Dakika Haberleri: Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Antalya'da Başladı

Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Antalya'da Başladı

1 saat önce

Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası, 81 ilden 2 bin sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı.

Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Antalya'da Başladı, System.String[]
Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası, 81 ilden 2 bin sporcunun katılımıyla Antalya'da başladı.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen ve 20 Ocak Pazar gününe kadar sürecek turnuvada, milli takım seçmelerinin de yapılacağı kaydedildi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, turnuvanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, organizasyonun aile ortamında yoğun katılımla başladığını söyledi.

Turnuvaya 2 bin sporcunun katılmasının, kick boks ailesinin büyüklüğünü gösterdiğini ifade eden Kayıcı, bundan sonra daha büyük başarılara imza atacaklarını kaydetti.

Organizasyonda sporcular, büyükler, yıldızlar, gençler ve minikler kategorilerinde mücadele ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:56 Kaynak: AA

Spor
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