Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Antalya'da Tamamlandı

Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Antalya'da tamamlandı.

Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Antalya'da tamamlandı.



Muratpaşa ilçesindeki bir otelde büyükler, yıldızlar, gençler ve minikler kategorilerinde düzenlenen organizasyona, 60 ilden yaklaşık 2 bin sporcu katıldı.



Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, organizasyonda dereceye giren sporcuları tebrik etti.



Kayıcı: "İki önemli turnuvaya ev sahipliği yapacağız"



Federasyon başkanı Salim Kayıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Kick Boks Kupası ile Dünya Kick Boks Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenleneceğini belirterek, sporcuların bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesini istedi.



Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nın başarılı geçtiğini dile getiren Kayıcı, "İki önemli turnuvaya ev sahipliği yapacağız. Nisan ayında Avrupa Kick Boks Kupası ve yıl sonunda Dünya Kick Boks Şampiyonası ülkemizde yapılacak. Sporcularımız açısından bu çok büyük bir avantaj. Sporcularımızın bunu iyi değerlendireceğini düşünüyorum." diye konuştu.

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