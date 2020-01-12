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Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası başladı
6 saat önce
Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Antalya'da başladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:47 Kaynak: AA
Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Antalya'da başladı. Konyaaltı ilçesindeki bir otelde düzenlenen turnuvaya, 81 ilden genç ve büyükler kategorisinde yaklaşık 2 bin sporcunun katılıyor.
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