Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası başladı - Son Dakika Spor

Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası başladı

6 saat önce

Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Antalya'da başladı.

Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Antalya'da başladı. Konyaaltı ilçesindeki bir otelde düzenlenen turnuvaya, 81 ilden genç ve büyükler kategorisinde yaklaşık 2 bin sporcunun katılıyor.

Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası başladı

Konyaaltı, Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:47 Kaynak: AA
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