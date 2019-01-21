Son Dakika Haberleri: Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Şampiyonu Büyükçekmece'den Çıktı

Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Şampiyonu Büyükçekmece'den Çıktı

1 saat önce

Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda Büyükçekmece'yi temsil eden Sadettin Koçak, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası Şampiyonu Büyükçekmece'den Çıktı, System.String[]
Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda Büyükçekmece'yi temsil eden Sadettin Koçak, tüm rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Büyükçekmece Belediyesi'nin destek olduğu Kick Boks şampiyonu Sadettin Koçak, büyük bir başarı elde ederek tüm Türkiye'nin ve Büyükçekmece'nin gururu oldu. Büyükçekmece İstanbul Olimpik Spor Kulübü sporcusu Sadettin Koçak, 57 kg'de tüm rakiplerini geride bırakarak büyük bir başarı elde etti.

"Yeni madalyalar kazanacağımızdan şüphem yok"

Sporcuların çalışmaları ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgilenen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Sadettin Koçak gururumuz oldu. Kendisini tebrik ediyorum. Büyükçekmece'yi en iyi şekilde temsil etti. Büyükçekmece sanatta olduğu gibi sporda da dünya kenti olmuştur. Büyükçekmece'nin başarılı sporcuları sayesinde yeni madalyalar kazanacağımızdan şüphem yok. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Desteklerinden dolayı Büyükçekmece Belediyesi'ne teşekkür eden Koçak, Kick Boks alanındaki çalışmalarına devam edeceğini belirtti. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:07 Kaynak: İHA

Spor
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