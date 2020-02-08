Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası'nda Kübra Dağlı'dan altın madalya - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası'nda Kübra Dağlı'dan altın madalya - Son Dakika

Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası'nda Kübra Dağlı'dan altın madalya

14 dakika önce

Türkiye'nin en yetenekli taekwondo sporcularından biri olan Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası'nda Kübra Dağlı'dan altın madalya, System.String[]

Türkiye'nin en yetenekli taekwondo sporcularından biri olan Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası'nda şampiyonluğa ulaştı.

İstanbul'da düzenlenen uluslararası turnuvada Dağlı, Serbest Stil Ferdi Kadınlar kategorisinde altın madalyayı elde ederek, podyumun en üst basamağına çıktı. Dağlı, Serbest Stil Çiftler kategorisinde ise partneri Emirhan Muran ile gümüş madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, Türkiye Şampiyonası'ndan sonra, hedef turnuvalarından birinden daha istedikleri sonuca ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Asıl amacımız Dünya Şampiyonası. Bu şampiyonaya hazırlanırken koyduğumuz hedeflere ulaşmamız, motivasyonumuzu arttırıyor. Bu sebeple Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Poomsae Turnuvası'ndaki altın madalya benim için çok önemliydi. Umarım Danimarka'da yapılacak şampiyonada dünya şampiyonu olarak ülkemi gururlandıracağım." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul, Red Bull, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 05:34 Kaynak: AA
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