Türkiye Acil Krizlerde Model Ülke"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Zsuzsanna Jakab, Türkiye'nin hem kendi vatandaşları hem de Türkiye'deki Suriyelilere sağlık hizmetleri sunma konusunda evrensel kapasiteye ulaştığını belirterek, "Türkiye, acil durum ve insanı krizlerin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda çok...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Zsuzsanna Jakab, Türkiye'nin hem kendi vatandaşları hem de Türkiye'deki Suriyelilere sağlık hizmetleri sunma konusunda evrensel kapasiteye ulaştığını belirterek, "Türkiye, acil durum ve insanı krizlerin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda çok iyi bir örnek. DSÖ olarak her fırsatta bölgesel komitede ve diğer ülkelerin dikkatini bu konuya çekiyoruz." dedi.



DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından organize edilen "Avrupa Halk Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlıklılık ve Yanıt Bölgesel Eylem Planı Bakanlar Toplantısı" Conrad Bosphorus'ta gerçekleştirildi.



Toplantıda konuşan Jakab, 2018 yılının acil durumlar alanındaki çalışmalarında dönüm noktası olduğunu kaydederek, "Halk Sağlığı Acil Durumlarına Hazırlıklılık ve Yanıt' programının geliştirilmesi ile ilgili eylem planının onaylanması sayesinde gerçekleşti. Roma'da gerçekleştirilen DSÖ bölgesel komitesinde onaylanan belgede 53 ülkenin tamamı sorumlulukların sürdürme konusunda tekrar taahhütler sundular. Bu belgede uluslararası sağlık regülasyonlarına ek olarak sağlık acil durumlarının daha iyi yönetilebilmesi, halk sağlığı hazırlıklılık ve yanıt kapasitelerimizin geliştirilmesi için sağlık sistemlerimizin ve toplumlarımızın dayanıklılığının arttırılması da planlandı." diye konuştu.



Eylem planı konusunda üst düzey teknik toplantılarda verimli görüşmeler gerçekleştirmekten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Jakab, "Daha sonra bu eylem planında mutabık kalınan taahhütlerin nasıl pratik ve elle tutulabilir bir şeye çevirebiliriz bunu düşüneceğiz. Bugün de sizinle sürdürülebilir siyasi taahhüt ve desteğin nasıl sağlanabileceğini tartışacağız. Halk sağlığı hazırlıklıkları ve yanıt konusunda yapılacak faaliyetlerin Avrupa bölgesindeki insanlar üzerine nasıl daha uzun vadeli ve kalıcı olur bunu tartışacağız." şeklinde konuştu.



İklim değişikliği, uluslararası seyahat gibi durumlarda sağlık acil durumlarının hala devam ettiğine dikkati çeken Jakab, şunları kaydetti:



"Her yıl yaklaşık 20 bin kamu sağlığı tehdidiyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunların yaklaşık 2 bin tanesi analiz ediliyor ve 40 ila 60 doğrulanıyor. Dünya Sağlık Örgütü ortaklarıyla birlikte aynı zamanda Doğu Ukrayna'da ve Türkiye'deki acil durumlara da müdahale ediyor. Bu vesile ile Türkiye'yi tebrik ediyorum. Yaklaşık 4 milyon Suriyeliyi ağırladığı için. Dünyada en fazla mülteci Türkiye'de. Sağlık Bakanlığına, sağlık hizmetlerine teşekkür ediyorum Suriyelilere erişim sağladıkları için. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dediği gibi aşı programları dahil olmak üzere birçok alanda Suriyelilere yönelik sağlık hizmetleri sunuluyor ve bu konuda yeni çalışmalar yapılıyor."



"Türkiye kriz durumlarında model ülke"



Jakab, Dünya Sağlık Örgütü'nün evrensel sağlık kapasitesine ulaşmak istediğini, Türkiye'nin bu evrensel kapasiteye halihazırda ulaştığını söyledi.



Türkiye'nin bunu hem kendi vatandaşları için hem de Suriyeliler için uyguladığını vurgulayan Jakab, şöyle devam etti:



"Bu bağlamda Türkiye'ye teşekkür etmek istiyorum.Birçok açıdan Türkiye iyi bir model olarak değerlendiriyoruz. Acil durum ve insani krizlerin nasıl yönetilmesi konusunda çok iyi bir örnek ve her fırsatta bölgesel komitede diğer ülkelerin dikkatini bu konuya çekiyoruz. Avrupa ülkelerinde hiçbir istisna olmadan hepsi doğal afetler, salgın hastalıklar gibi tehlikelerle karşı karşıyadır. Bildiğiniz gibi salgın hastalıklar sınır tanımaz. Tüm bu zorluklar karşısında sadece kötü haberlerimiz yok, iyi haberlerimiz de var. Bu toplantı bizim daha önce görülmemiş bir momentum ile ilerlediğimizi gösteriyor eylem planı konusunda eğer bizim bu siyasi taahhütlerimiz hem bölgesel hem ülke seviyesinde icraata dönüşürse çok ciddi mesafe kaydedeceğimize inanıyorum."



DSÖ'un sağlık konusunda ileriye yönelik taahhütleri olduğunu belirten Jakab, "Küresel toplum tarafından kabul edilen 2030 sürdürülebilir kalkınma gündemi ilk defa belirli bir hedef içeriyor. Bütün ülkelerin sağlık kapasitesini geliştirilmesi için özellikle gelişmekte olan ülkelerde erken uyarı ve risk azaltma üzerinde çalışıyoruz. Bu bağlamda, ulusal, küresel sağlık kriz risklerinin yönetilmesi konularında uluslararası sağlık regülasyonu tamamen uygulamaya konulması konusunda tüm Birleşmiş Milletler (BM) ailesi ile birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.



Jakab, sağlık acil durumlarında 1 milyar insanın küresel sağlık programına dahil edildiğini, bunun da DSÖ'nun 2030'a kadar devam edecek stratejileri arasında olduğunu kaydetti.



Jakab şöyle devam etti:



"DSÖ, Avrupa bölgesinde bu hedefe ulaşılması için uluslararası alanda lider kurum olarak görevini yerine getirecektir. Bakan Koca'nın da altını çizdiği gibi ortaklarımızla iş birliği halinde ve her ülkenin kendi ihtiyaçları doğrultusunda bu çalışmalar devam edecek. İnsanların sağlık acil durumlarından korunması konusundaki iş birliğinin gerekliliği giderek daha iyi şekilde tanınıyor. DSÖ, çalışmalarıya hem bölgesel hem küresel bir çok olayda kendini gösterdi, bu noktalarda aktörleri bir araya getirdi.



Sağlık acil durumlarında çalışma şeklimizi geliştirme bağlamında Avrupa Birliği'nin, Güney Doğu Avrupa Sağlık Birliği, Dünya Ekonomik Formu ve diğerleri de bir araya geldik. Bütün bu çabaların tutarlı olması ve inşa edilmesini sağlamak hepimizin toplu sorumluluğudur. Bu anlamda eylem planının uygulamaya konulması muhteşem bir fırsattır özellikle Avrupa bölgesinin aynı doğrultuda yürümesini sağlamak için."

