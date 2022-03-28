Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir, hukuk öğrencilerine tavsiyelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika
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Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir, hukuk öğrencilerine tavsiyelerde bulundu Açıklaması

28.03.2022 18:35
Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir, hukuk öğrencilerine tavsiyelerde bulundu Açıklaması

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, hukuk okuyan üniversite öğrencilerine kendilerini bir alanda uzmanlaştırmalarını tavsiye etti.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, hukuk okuyan üniversite öğrencilerine kendilerini bir alanda uzmanlaştırmalarını tavsiye etti.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda düzenlenen "Hakim ve Savcılık Mesleği" söyleşisine katılan Özdemir, adaletin insanlık tarihiyle yaşıt olduğunu söyledi.

Türkiye'de 160 bin avukat ve adaylar ile 26 bin hakim ve savcı olduğunu aktaran Özdemir, "Burada yapmamız gereken, kendimizi iyi yetiştirmek. Hukuk fakültesinde sınavdan iyi not almak için öğrenmeye çalışırsak biraz eksik kalır. Bu bilgiler, bize her zaman hayatın her alanında lazım olacak bilgiler. Sadece sınav odaklı değil, kendi donanımızı, kalitemizi artırmak adına hangi dersi dinliyorsak onunla ilgili çok sayıda okuma yapmak, buna bağlı olarak da kendimizi bir alanda uzmanlaştırmak gerekir. Hukuk dediğimiz şey bir derya, çok fazla alanları var." diye konuştu.

Hukukun üstünlüğüne inanmayan ve içselleştirilmeyen bireylerin savcı, hakim ya da avukat olamayacağını aktaran Özdemir, öğrencilerden yabancı dil eğitimlerini tamamlamalarını istedi.

"Adalet sisteminin her yeni soruna çözüm üretmesi gerekiyor"

Özdemir, bilginin evrensel olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Hukuk ve adaletle ilgili ürettiğimiz, dünya literatürüne kazandırdığımız çok sayıda kavram var. Gençlerimizin de bu noktada gerçekten emek verdikleri takdirde hukuka dair yazacakları çok sayıda hikayeleri olacak. Yeni yeni kavramlar var. Dünya değişiyor, hukukçuluk mesleği de dinamik alan. Her yeni soruna adalet sisteminin çözüm üretmesi gerekiyor. Onun için hukukçuların dünyanın tüm gerçekleriyle barışık şekilde, toplumda ne yaşanıyor, değişim süreçlerini takip edecek şekilde kendilerini geliştirmeye ihtiyaç var."

Akademinin faaliyetleri ile hakim ve savcılık mesleğinin alım süreçlerine ilişkin öğrencilere bilgi veren Özdemir, daha sonra soruları yanıtladı.

SAÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şafak Narbay da katılımlarından dolayı Özdemir'e teşekkür etti.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir, hukuk öğrencilerine tavsiyelerde bulundu Açıklaması
Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir, hukuk öğrencilerine tavsiyelerde bulundu Açıklaması
Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir, hukuk öğrencilerine tavsiyelerde bulundu Açıklaması
Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Özdemir, hukuk öğrencilerine tavsiyelerde bulundu Açıklaması

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Kaynak: AA

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