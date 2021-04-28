Türkiye Adalet Akademisi "gerekçelendirme" çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Türkiye Adalet Akademisi yargı kararlarında "gerekçelendirme" çalışmaları kapsamında, "Anayasa ve İdare Hukuku Alanında Gerekçeli Karar Unsurları ve Geliştirilmesi Gereken Alanlara Yönelik İhtiyaç Analizi" adlı yuvarlak masa toplantısı düzenledi.

Akademiden yapılan yazılı açıklamada, gerekçelendirme çalışmasıyla yargıda karar yazma tarzının sistemli biçimde yeniden oluşturulması, standartların belirlenmesi ve geliştirilmesinin amaçlandığı belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"3 yıl sürmesi planlanan 'Yargı Kararlarında Gerekçelendirme Çalışması' 16 Ekim 2020'de başladı. Yargı kararlarında yazım usulü ve gerekçelendirmenin değerlendirilmesi, mukayeseli hukuk araştırmaları, kararların yazımında çözüm önerilerinin belirlenmesi, yargı kararlarında yazım dilinin geliştirilmesi, eğitim modellerinin belirlenmesi ve uygulanması, farkındalık çalışmaları, çalışma ile ulaşılması beklenen temel sonuçlar çalışmanın ana bileşenlerini oluşturuyor."

Paydaşların katılımı ile çalışma grubu oluşturuldu

Açıklamada, yargı kararlarında gerekçelendirme çalışması sonucunda hakim ve savcıların yazım tarzı, dil kullanımı ve gerekçelendirme hususlarında bilgilendirilmeleri ve mesleki becerilerinin geliştirmesinin yargı kararlarına yansıtılmasının sağlanacağı vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Kararların gerekçeli yazılması konusunda standartların belirlenmesi ve bu standartların uygulanmasını temin edecek çalışmalar da hazırlanacak. Şeffaflık, hesap verilebilirlik, hukuk devleti ve hukuki güvenliğin güçlendirilmesi ile yargıya olan güvenin arttırılması diğer sonuçlar arasında yer alacak. Çalışmanın faaliyetlerinin hedefler doğrultusunda planlanması ve yürütülmesi amacıyla tüm paydaşların katılımı ile de çalışma grubu oluşturuldu. Çalışmanın bilimsel içeriğinin oluşturulması, denetlenmesi ve yönlendirilmesi amacıyla ilgili akademisyenlerin katılımı ile de Bilim Kurulu oluşturuldu."

Vatandaşın anlayabileceği gerekçeler yazılması hedefleniyor

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, toplantıdaki konuşmasında, gerekçeli karar konusunun Türk yargısının en önemli konu başlıklarından biri olduğunu vurguladı.

Gerekçeli karar yazımının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında da karşılarına çıktığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Bu soruna çözüm üretebilmek, Türk yargısının kamuoyundaki izlenimini düzeltebilmek amacıyla geçen yıl 'Yargı Kararlarında Gerekçelendirme' çalışmamıza başladık. Çalışmamızın bugünkü konusu ise 'Anayasa ve İdare Hukuku Alanında Gerekçeli Karar Unsurları ve Geliştirilmesi Gereken Alanlar'. Gerekçeli karar yazımı konusunda, adaletin tecelli ettiği ve vatandaşın da verilen kararlardan memnun olduğu, kararı okuduğunda anlayabileceği gerekçeler yazılmasını hedefliyoruz."