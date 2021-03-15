Türkiye Adalet Akademisi ile diğer yargı kurumlarındaki eğitici hakim ve savcılara yönelik eğitim programı - Son Dakika

Türkiye Adalet Akademisi ile diğer yargı kurumlarındaki eğitici hakim ve savcılara yönelik eğitim programı

15.03.2021 20:05
Türkiye Adalet Akademisi ile diğer yargı kurumlarındaki eğitici hakim ve savcılara yönelik eğitim programı, System.String[]

Avrupa Konseyi ve Türkiye Adalet Akademisi iş birliğiyle Akademide ders veren hakimlerin yanı sıra diğer yargı kurumlarındaki eğitici hakim ve savcılara yönelik eğitici eğitimi programı başladı.

Avrupa Konseyi ve Türkiye Adalet Akademisi iş birliğiyle Akademide ders veren hakimlerin yanı sıra diğer yargı kurumlarındaki eğitici hakim ve savcılara yönelik eğitici eğitimi programı başladı.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Projesi" kapsamındaki "Eğitici Eğitimi-Yöntem ve İçerik Belirleme" programı, Ankara'da beş gün devam edecek.

Eğitim programına, Akademide ders veren hakimlerin yanı sıra, diğer yargı kurumlarındaki eğitici hakim ve savcılar da katılacak. Böylece, Türkiye Adalet Akademisinin eğitim kapasitesinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse, programın açılışında yapılan konuşmada, Türkiye Adalet Akademisi ile iş birliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Urse, proje kapsamında yürütülen çalışmalarla adalet uzmanlarının çeşitli ihtiyaçlarının analizini yaptıklarını ve bunlarla ilgili içerik bilgisi hazırladıklarını belirtti.

Eğitimlerde bir sürü araç kullandıklarını, çeşitli ülkelerdeki ve Türkiye'deki adalet uzmanlarının eğitimleri için hazırlanan "Hukuk Profesyonelleri İçin İnsan Hakları Eğitimi (Human Rights Education for Legal Professionals-HELP)" kursları bulunduğunu anlatan Urse, "Yerelde gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimizin yanı sıra daha önceden pratiğini yaptığımız ve çeşitli profesyonellerin eğitimlerinde etkili olduğunu bildiğimiz metotlarımız mevcut. Bu anlamda, daha fazla eğiticinin eğitimini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Uzun dönemli hedeflerine ulaşmada, partnerleri Türkiye Adalet Akademisinin iş birliğine güvendiklerini vurgulayan Cristian Urse, Adalet Akademisine ve Başkan Muhittin Özdemir'e teşekkür etti.

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir de proje kapsamında, Türkiye Adalet Akademisinin eğitim kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını söyledi.

Özdemir, "Bu eğitici eğitimi programı ile Türkiye Adalet Akademisinin eğitim kapasitesinin daha da güçlendirilmesini hedefliyoruz. Bu eğitim hem yetişkin eğitimine yönelik temel ilkelerin görülmesi hem de taslakları hazırlanan modüllerde yer alan etkinliklerin grup çalışmalarıyla uygulanacak olması yönüyle bundan sonraki eğitimlerimiz açısından önem taşımaktadır." dedi.

Proje kapsamında, hedeflenen sekiz ana hedefi gerçekleştirdiklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Öncelikle yargı eğitimi ve Akademinin ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere bir çalışma grubu oluşturduk. Saha ziyaretleri yaparak, diğer yargı kurumları ile görüşmeler gerçekleştirdik. İhtiyaç analizi raporuna veri elde etmek amacıyla 2019 yılında İspanya Yargı Okuluna çalışma ziyareti gerçekleştirdik. Elde edilen verilerle birlikte Akademi tarafından da uygun bulunan ihtiyaçlara göre hazırladığımız 'Eğitim İhtiyaç Analizi' raporu ile 'Meslek Öncesi Eğitimin Analizi ve Yeni Bir Model Önerisi' raporundan elde ettiğimiz verilerle eğitim reformu çalışmalarımızı bu projeye entegre ettik."

Özdemir, Türkiye Adalet Akademisinin çevrimiçi eğitim platformu bünyesinde bir e-kütüphane oluşturulması faaliyeti kapsamında, "Akademi Kütüphanesi Danışma Kurulu"nu oluşturduklarını, yeni bir kütüphane binası yapımına da başladıklarını anlattı.

Akademi Başkanı Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de eğitim faaliyetlerini aksamadan devam ettirmek için Akademi bünyesinde daha önce kurulan Uzaktan Eğitim Merkezi'ni etkin şekilde kullandıklarını belirtti.

Süreçte, meslek öncesi ve meslek içi eğitimlerle, diğer ulusal ve uluslararası tüm iş birliği faaliyetlerini devam ettirdiklerini belirten Özdemir, bu eğitici eğitimi programının da bu gayretle yürütülen çalışmaların bir parçası olduğunu vurguladı.

Avrupa Konseyi, Türkiye, Adalet, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Adalet Akademisi ile diğer yargı kurumlarındaki eğitici hakim ve savcılara yönelik eğitim programı - Son Dakika


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