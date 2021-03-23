Türkiye Adalet Akademisi ile TDK arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanlığı ile Türkiye Adalet Akademisi arasında Türk dilinin yerinde ve doğru kullanılmasını sağlamak ve kararların güzel bir dille yazılmasını teşvik etmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Adalet Akademisinden yapılan açıklamaya göre, imzalanan protokolle hukuk dilinin sorunlarına dikkati çekmek ve bu konuda çözüm önerileri getirmek amacıyla hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcılara yönelik projeler geliştirilecek. Ayrıca eğitim, söyleşi, panel, konferans, seminer ve çalıştay gibi programlar hazırlanacak, bu konuda yayınlar yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akademi Başkanı Muhittin Özdemir, Türkiye Adalet Akademisinin eğitimlerinde dille ilgili özel çalışma yapma arzusunda olduğunu, Türk dilinin yargı metinlerinde nitelikli şekilde kullanılmasını arzu ettiklerini belirtti.

Adalet Akademisi olarak bu doğrultuda hakim ve savcı adaylarına yönelik eğitim müfredatını yenilediklerini ve "Kararların Dili" dersini eklediklerini aktaran Özdemir, bu dersle, karar metinlerinde Türkçenin iyi şekilde kullanılması, doğru kelimelerle kararın ortaya konulmasını amaçladıklarını vurguladı.

Özdemir, meslek içi eğitimlerde de Türkçenin kullanılmasına yönelik aktif çalışmalar yürütmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Türkiye'de yetkin hizmetleri olan Türk Dil Kurumu ile ortak bir çalışma yapma fikri ortaya çıktı. Sayın Başkanımız ve değerli ekibinin katkılarıyla iş birliği protokolünü ortaya koyma şansına sahip olduk. Bu protokol çerçevesinde, karar ve diğer yazışma metinlerinde Türkçemizin daha da iyi kullanılması noktasında farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar yapmayı hedefliyoruz."

-"Hukuk dili çok eskilere dayanıyor"

Türk Dil Kurumu Başkanı Gürer Gülsevin de Türkiye Adalet Akademisi ile iş birliği protokolü imzalamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Türkiye Adalet Akademisinin dile gösterdiği hassasiyetin çok önemli olduğunu vurgulayan Gülsevin, sadece kullanılan kelimelerin Türkçe olması, terimlerin doğru olmasının ötesinde ifadelerin düzgün olması konusunda da akademinin gayretlerini bildiklerini ifade etti. Gülsevin, şunları kaydetti:

"Türk dili edebi metinleriyle yaşayan bir dil. Türk dilinin, Orhun Yazıtlarının yazıldığı dönemde dünyada İngilizcenin, Almancanın ve Fransızcanın olmadığını biliyoruz. Hatta hukuk terimleri alanında eski Uygurca metinlerde bir sürü doktora tezi var. Bilim dili olarak da hukuk dili çok eskilere dayanıyor. Bu bağlamda iş birliği protokolümüzün her iki kurumumuz için de hayırlı olmasını diliyorum."

Konuşmaların ardından Gülsevin ile Özdemir protokolü imzaladı.