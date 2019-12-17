Türkiye Adalet Akademisi uzaktan eğitim de verebilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Adalet Akademisi uzaktan eğitim de verebilecek - Son Dakika

Türkiye Adalet Akademisi uzaktan eğitim de verebilecek

6 saat önce

Türkiye Adalet Akademisi, meslek içi ve hizmet içi eğitimleri artık uzaktan eğitim yöntemiyle de gerçekleştirebilecek.

Türkiye Adalet Akademisi uzaktan eğitim de verebilecek, System.String[]

Türkiye Adalet Akademisi, meslek içi ve hizmet içi eğitimleri artık uzaktan eğitim yöntemiyle de gerçekleştirebilecek.

Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi ve Hizmet İçi Eğitim Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, akademi, hakim ve savcılara yönelik meslek içi eğitimler düzenleyecek.

Yıllık eğitim planı, danışma kurulunun görüşü alınarak hazırlanacak. Akademi, yıllık eğitim planının amaca uygun, etkin ve verimli bir şekilde uygulanması için gerekli tedbirleri alacak.

Planlanan eğitimlere katılmak isteyen hakim ve savcıların talepleri, akademi başkanlığınca toplanacak. Yüksek mahkemelerde, Hakimler ve Savcılar Kurulunda (HSK) ve Adalet Bakanlığında görevli hakim-savcılar, izinle eğitim programlarına katılabilecek.

Akademi, ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda yıllık eğitim planı dışında da meslek içi eğitim programı düzenleyebilecek. Eğitimlerden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılmadığına yönelik analizler de gerçekleştirilecek.

Noterlere, avukatlara, hukuk sınıfı subaylara hizmet içi eğitim verilecek

Akademi, noterler, avukatlar ve hukuk sınıfı subaylar ile eğitim ve öğretim hizmetlerinden faydalanması uygun görülen diğer kişilere, talepleri halinde hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda hizmet içi eğitim verebilecek.

Eğitim konuları talepler dikkate alınarak belirlenecek. Eğitime katılacaklar, talepte bulunan kurum tarafından belirlenecek.

Meslek içi ve hizmet içi eğitimde, yüksek mahkemelerin daire başkanı ve üyeleri, hakimler ve savcılar, yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, araştırma görevlileri, akademide öğretim elemanı olarak görevlendirilenler, akademide çalışan uzmanlar, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına mensup uzmanlar, avukatlar, hukuk müşavirleri, noterler, hukuk sınıfı subaylar ve alanında uzman kişiler, yabancı ülkelerden gelen akademisyenler ve uzmanlar, özel eğitim ve danışmanlık kurumlarında çalışan uzmanlar eğitici olarak belirlenebilecek.

Türkiye Adalet Akademisi, meslek içi ve hizmet içi eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitim yöntemiyle de gerçekleştirebilecek. Uzaktan eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla bir merkez kurulabilecek.

Meslek içi ve hizmet içi eğitimlere katılanlara belge verilecek.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:48 Kaynak: AA
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