Türkiye ve Etiyopya adalet ve adli tıp alanında mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika
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Türkiye ve Etiyopya adalet ve adli tıp alanında mutabakat zaptı imzaladı

23.08.2022 17:12
Türkiye ve Etiyopya adalet ve adli tıp alanında mutabakat zaptı imzaladı

Türkiye, adalet ve adli tıp alanında kapasite geliştirmek isteyen Etiyopya'yla mutabakat zaptı imzaladı.

Türkiye, adalet ve adli tıp alanında kapasite geliştirmek isteyen Etiyopya'yla mutabakat zaptı imzaladı.

Adalet Bakanı Yardımcısı Yakup Moğul ve Etiyopya'nın adaletten sorumlu Devlet Bakanı Alemante Agedew tarafından Ankara'da imzalanan anlaşmalar, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini öngörüyor.

Buna göre, Türkiye ve Etiyopya, adli tıp ve adalet alanlarında bilgi paylaşımı ve ortak eğitim çalışmaları yapacak.

Devlet Bakanı Alemante Agedew, AA muhabirine, mutabakatın, savcılara, polislere ve hakimlere akademik fırsatlar sunduğunu söyledi.

Agedew, adli tıp alanında reformlar yapan ve altyapıyı güçlendirmeye çalışan ülkesinin kapasitesinin mutabakatla güçleneceğini dile getirdi.

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Kaynak: AA

Adli Tıp, Etiyopya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ve Etiyopya adalet ve adli tıp alanında mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye ve Etiyopya adalet ve adli tıp alanında mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika
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