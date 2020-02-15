Türkiye adım adım dünyanın en üst ligine yükseliyor - Son Dakika
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Türkiye adım adım dünyanın en üst ligine yükseliyor

6 saat önce

Son yıllarda Türkiye genelinde hokey sporunun yaygınlaşmasıyla birlikte milli takım ve kulüplerin Avrupa ve dünyada söz sahibi olduğuna dikkat çeken Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan Türkiye'nin birçok uluslararası şampiyonaya da ev sahipliği yaptığını ifade etti.

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Son yıllarda Türkiye genelinde hokey sporunun yaygınlaşmasıyla birlikte milli takım ve kulüplerin Avrupa ve dünyada söz sahibi olduğuna dikkat çeken Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan Türkiye'nin birçok uluslararası şampiyonaya da ev sahipliği yaptığını ifade etti.


Alanya'da devam eden Eurohockey Indoor Club Trophy 2020'yi yakından takip eden Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan Türkiye temsilcisi Gazinatep Polisgücü'nün üçte üç yaparak adını dörtlü final gurubuna yazdırdığını ifade ederek, "Türkiye Eurohockey Indoor Club Trophy 2020'ye ev sahipliği yapıyor. Burada ev sahibi takımımız defalarca Avrupa Şampiyonluk kupasını ülkemize kazandıran Gaziantep Polisgücü Spor Kulübüdür. Bugün gerçekleştirilen üç maçta da takımımız başarıyla kazanmış ve üçte üç yaparak adını dörtlü finale yazdırmıştır. Şampiyon olmayı başarırsak Türkiye hokeyin en üst ligi olan EuroHockey Indoor Club Cup'e yükselecektir. Hokey 'de bunun da üstünde bir lig bulunmamaktadır. Bu gün Gazinatep Polisgücü Spor Avrupa'nın ilk dört takımı arasında yer alıyor. Başkanları Mehmet Kaplan'ın şahsında bütün teknik heyeti ve sporcularımızı kutluyoruz. Umuyorum ki ülkemiz bir kez daha Avrupa Şampiyonu olacaktır" dedi. - GAZİANTEP

Sadık Karakan, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:45 Kaynak: İHA
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