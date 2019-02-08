Türkiye Adına Yarışarak Vefa Borcunu Ödemek İstiyor

Ülkesinde devam eden iç savaş nedeniyle hayalini kurduğu milli formayı giyme şansını bulamadan Türkiye'ye sığınan Suriyeli vücut geliştirme sporcusu Mehir Recep, Türkiye adına dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılmak istiyor.

MÜSLÜM ETGÜ - Ülkesinde devam eden iç savaş nedeniyle hayalini kurduğu milli formayı giyme şansını bulamadan Türkiye'ye sığınan Suriyeli vücut geliştirme sporcusu Mehir Recep, Türkiye adına dünya ve Avrupa şampiyonalarına katılmak istiyor.



Suriye'nin Hama kentinde savaş öncesi başladığı karate ve vücut geliştirme sporlarında başarılı olup ülkesinde katıldığı 4 turnuvada altın madalya kazanan 36 yaşındaki Mehir Recep, iç savaşın çıkması üzerine 6 yıl önce ailesiyle Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldı.



Şanlıurfa'nın Harran ilçesindeki Geçici Barınma Merkezi'nde yaşayan Recep, yetkililerin sağladığı imkanlar sayesinde çok sevdiği karate ve vücut geliştirme sporunu yapma imkanı bulurken, Suriyeli öğrencileri de sporla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor.



Antrenmanlarını Harran Geçici Barınma Merkezi'nde sürdüren Suriyeli sporcu, Türkiye formasıyla hayalini kurduğu Avrupa ve dünya şampiyonalarında mücadele etmek ve başarılı Suriyeli sporcular yetiştirmek istiyor.



Mehir Recep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spora küçük yaşlarda başladığını ve kısa bir sürede önemli bir başarıya ulaştığını belirterek, ülkesinde yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldıklarını söyledi.



Konteyner kentte idarecilerin kendileri için spor salonu oluşturduğunu vurgulayan Recep, şunları kaydetti:



"Suriye'de vücut geliştirme ve karate sporuyla ilgileniyordum. 4'üncü sınıftan itibaren karateye başladım. Siyah kuşak sahibi oldum. Daha sonra eğitimimi Hama'da tamamladım. Bu sürede hem eğitimimi sürdürdüm hem de spordan geri kalmadım. İkisini bir arada yürüttüm. 17 yaşında ise vücut geliştirme sporuna başladım. Suriye'de ulusal anlamda başarılar elde ettim. Asya şampiyonasına katılacaktım ama savaş buna mani oldu. Savaş başlayınca çok sıkıntılar çektik. Artık sporu düşünemezdim bunun üzerine ailemi alıp, Türkiye'ye sığındık."



Yaklaşık 6 yıldır Harran'da yaşadıklarını ve burada çok iyi ağırlandıklarını dile getiren Recep, zaman geçtikçe buraya uyum sağladıklarını, spor yapmak için ortam oluşturmaya çalıştıklarını vurguladı.



Kendi imkanlarıyla yaşadığı konteynerde çalıştığını belirten Recep, şöyle konuştu:



"Sonrasında yetkililerden talepte bulundum ve spor alanı oluşturduk. Çünkü bu gençlerin bir şeylerle uğraşması gerekiyor, kötü yollara düşmemesi için. Onlar da sağ olsunlar birçok aletin bulunduğu bir çadır yaptılar. Burada bazı gençlere karate dersleri verdim farklı yerlerde organizasyonlara katılarak başarılar elde ettik. Türkiye'de 6 madalya kazandık. 40-50 genç burada spor yapıyor. Spor sayesinde birçok Suriyeli genç sigarayı bıraktı. Amacımız gençlerimizle Türkiye'ye olan borcumuzu sporda elde edeceğimiz başarılarla ödemek. Bunun için Türkiye adına uluslararası yarışmalarda yer almak istiyoruz. Çünkü yıllardır Türkiye 4,5 milyon Suriyeli'ye en güzel şekilde ev sahipliği yapıyor, bunu ödeyemeyiz. İnşallah vatandaşlık alıp Türkiye adına güzel çalışmalar yapabilirim. Bunu gerçekleştirirsem mutlu olurum çünkü Türkiye'nin hakkını ödeyemeyiz."

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Eski Milli Futbolcu Emre Aşık'ın Eşi, Bir Erkekle Sarmaş Dolaş Eğlenirken Görüntülendi

Dansçı Olarak Getirilip, Konsomatrislik Yaptırılan Yabancı Uyruklu 66 Kadın Kurtarıldı

Trump'tan Türkiye'yi Kızdıracak Rahip Bronson Çıkışı: Bıraksanız İyi Olur Dedim, Bıraktılar

Ünlü Rallici Burcu Çetinkaya, Kocası CHP'den Aday Olunca İşinden Kovuldu