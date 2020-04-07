'Türkiye Adını Koymadan Sürü Bağışıklığı Politikası mı Uyguluyor?' - Son Dakika

ABD ve Türkiye'de Corona virüsü vaka sayısı tırmanıyor. VOA Türkçe, Boston College Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Emrah Altındiş ile iki ülkedeki durumu konuştu. Altındiş, "Türkiye'deki durum 'ismi konulmadan sürü bağışıklığı politikası mı uygulanıyor?' sorusunu sordurtuyor" değerlendirmesini yaptı