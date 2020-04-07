'Türkiye Adını Koymadan Sürü Bağışıklığı Politikası mı Uyguluyor?' - Son Dakika

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'Türkiye Adını Koymadan Sürü Bağışıklığı Politikası mı Uyguluyor?'
12 dakika önce
ABD ve Türkiye'de Corona virüsü vaka sayısı tırmanıyor.
ABD ve Türkiye'de Corona virüsü vaka sayısı tırmanıyor. VOA Türkçe, Boston College Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Emrah Altındiş ile iki ülkedeki durumu konuştu. Altındiş, "Türkiye'deki durum 'ismi konulmadan sürü bağışıklığı politikası mı uygulanıyor?' sorusunu sordurtuyor" değerlendirmesini yaptı
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 09:48
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