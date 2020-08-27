Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirmeleri Ankara toplantısı yapıldı - Son Dakika

Ankara Valisi Vasip Şahin, "Bir kriz olduğunda en çabuk hareket eden, teşkilatlanan, inisiyatif kullanan bir milletiz." dedi.

Türkiye Afet Müdahale Planı Değerlendirmeleri Ankara Toplantısı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ev sahipliğinde yapıldı.

Toplantıya Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, AFAD Başkan Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın ve 25 ilçe kaymakamı katıldı.

Ankara Valisi Şahin, sunumlardan sonra yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin afetler coğrafyasında bulunduğuna işaret ederek, "Türkiye hem deprem hem sel hem diğer afetler noktasında risk taşıdığı gibi teknolojinin hızla gelişmesiyle başka risklerle de karşı karşıya. Bunlar öngörülen risklerdir ve ona göre de çalışmalar yapılmaktadır." diye konuştu.

Afet planlamasında görev alan kişilerin görevlerini özümsemelerinin önemine değinen Şahin, şunları söyledi:

"Fakat iftiharla söyleyebilirim ki bizim belki afet planları yapılmasında, okunmasında ve onun özümsenmesinde birçok eksiğimiz, rehavet noktalarımız var ama bir kriz olduğunda, bir kaos olduğunda en çabuk hareket eden, en çabuk teşkilatlanan ve en fazla inisiyatif kullanabilen bir milletiz."

Deprem literatüründe, depremin ardından ilk 72 saat profesyonel yardım gelmeyeceğinin ön görüldüğüne dikkati çeken Şahin, herkesin bu süre içinde kendisini, ailesini ve komşularını kurtarmaya yetecek kadar teknik bilgi sahibi olması gerektiğini bildirdi.

Ankara Valisi Şahin, deprem risk haritasında "açık sarı" görülen Ankara'nın ciddi deprem riski altında olan illerin destek ili olduğunu da kaydetti.

AFAD Başkan Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın ise yaptığı sunumda AFAD'ın Ulusal Risk Azaltma Programı, afet ve acil durum yönetim süreci, Cumhurbaşkanlığının başlattığı Afete Hazır Türkiye Projesi ve AFAD gönüllülük faaliyetleri gibi konularda bilgi verdi.

Ankara İl Afet Müdürü Soner Tüter'in de AFAD öncesi ve sonrası çalışmalar hakkında bilgi sunduğu program sonunda AFAD Başkan Yardımcısı Taşkın, Vali Şahin'e, hediye olarak deprem çantası sundu.