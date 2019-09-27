Son Dakika Haberleri: Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı sona erdi
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Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı sona erdi

18 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'ın başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı sona erdi.

Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı sona erdi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'ın başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı sona erdi.

Oktay'ın başkanlığında Hasdal'daki Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile diğer yetkililer katıldı.

Basına kapalı yaklaşık 5 saat süren toplantıda, 28 ayrı çalışma grubundan afet veya acil durumlara yönelik hazırlıklarına ilişkin bilgi alındı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:20 Kaynak: AA
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