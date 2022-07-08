'Türkiye Afet Risk Azaltma Planı' (TARAP), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın kararı ile yürürlüğe girdi. Karara göre TARAP, 3 bin 500 kurumla görüşme, 107 kurumla ortak çalışma, 11 farklı afet türü, 17 temel amaç, 66 hedef, 227 üst ölçekli temel ile yürürlüğe girdi.

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Türkiye Afet Risk Azaltma Planı' yürürlüğe girdi - Son Dakika

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