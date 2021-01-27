Türkiye, Afganistan'a ulaştırma alanında destek verecek - Son Dakika

Türkiye, Afganistan'a ulaştırma alanında destek verecek

27.01.2021 09:15
Türkiye, Afganistan'a ulaştırma alanında destek verecek, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye ile Afganistan arasında kara yolu, demir yolu ve havacılık alanlarında Ar-Ge faaliyetlerinde iş birliğini öngören mutabakat zaptının imzalanmasının planlandığını belirterek, "Bu zaptla hem kamu birimlerimizin hem de özel...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye ile Afganistan arasında kara yolu, demir yolu ve havacılık alanlarında Ar-Ge faaliyetlerinde iş birliğini öngören mutabakat zaptının imzalanmasının planlandığını belirterek, "Bu zaptla hem kamu birimlerimizin hem de özel sektör paydaşlarımızın Ar-Ge faaliyetlerinde ortak çalışmalar gerçekleştirebilmeleri yönündeki desteğimizi ortaya koymuş oluyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, Afganistan Ulaştırma Bakanı Kudretullah Zeki ve beraberindeki heyetle makamında görüştü.

İki ülkenin uzun geçmişe dayanan dostluk ve kardeşlik bağlarının değerlendirildiği görüşmede, Türkiye ile Afganistan arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkiler ile kara yolu taşımacılığı konuları ele alındı.

Bakanlar tarafından Türkiye ile Afganistan'ın her alandaki örnek dostluğunun göstergesi olarak hem ikili düzeyde hem de uluslararası platformlardaki yakın iş birliğinin devam ettirilmesi yönündeki irade teyit edildi.

Görüşmeler yarın da sürecek

Karaismailoğlu, köklü tarihi ve siyasi bağları olan Afganistan'ın kendileri için her zaman değerinin ve yerinin farklı olduğunu ifade ederek, yapacakları görüşmelerin yakın iş birliğini geliştireceğine ve ülkelerin ekonomik kalkınmasına katkı sunacağına inandığını söyledi.

Bu çerçevede Afganistan'ın önemli ulaştırma ve altyapı projelerinde gerekli desteği sağlayacaklarını vurgulayan Karaismailoğlu, "Düzenleyeceğimiz Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Birinci Toplantısı vesilesiyle kara yolu taşımacılığı alanındaki ilişkilerimizi teknik heyetlerimiz etraflıca ele alacaklar." diye konuştu.

İki ülke arasında "Ulaştırma Alanlarında Ar-Ge Faaliyetlerine İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı"nın yarın imzalanmasının planlandığı bilgisini veren Karaismailoğlu, "Bu zaptla hem kamu birimlerimizin hem de özel sektör paydaşlarımızın Ar-Ge faaliyetlerinde ortak çalışmalar gerçekleştirebilmeleri yönündeki desteğimizi ortaya koymuş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, uluslararası platformlarda hem kara yolu hem demir yolu taşımacılığının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğüne işaret ederek, koridorlar üzerinde kesintisiz ve düzenli bir taşımacılığın sağlanması için Afganistan ile yakın iş birliğine her zaman hazır olduklarını dile getirdi.

Son yıllarda kendilerinin de demir yolu alanında çok önemli projeler gerçekleştirdiklerini anlatan Karaismailoğlu, "Sizlerle bu konuda iş birliğimizi geliştirmeye, tecrübelerimizi ve bilgi birikimimizi paylaşmaya her zaman hazırız." ifadelerini kullandı.

Afganistan Ulaştırma Bakanlığının idari personel kapasitesinin artırılması hususunda kendileriyle yakın çalışmaya hazır olduklarını belirten Karaismailoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle şimdilik çevrim içi, salgın sonrası yüz yüze ve alan ziyaretleriyle görüşmeler gerçekleştirebileceklerini bildirdi.

Uluslararası ve bölgesel iş birliği hedefi

Afganistan ile hem Lapis Lazuli koridoruna ilişkin anlaşma hem de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) çerçevesinde yakın ilişkiler içinde bulunduklarını vurgulayan Karaismailoğlu, kara ve demir yolu taşımacılığını içeren çok modlu bir ulaşım koridorunu desteklediklerini söyledi.

Lapis Lazuli koridoruna da büyük katkı sağlayacak demir yolu taşımacılığı için gerekli teknik ve idari toplantıların ivedilikle gerçekleştirilmesi hususunda desteğe hazır olduklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasında demir yolu taşımacılığı imkanlarının artırılması ve yeni iş birliği imkanlarının oluşturulması konusunda gerekli her türlü çalışmaya katılmaya istekliyiz. Afganistan'ın Lapis Lazuli güzergahını kullanarak Bakü-Tiflis- Kars Demir Yolu Hattı üzerinden Avrupa ile bağlantısını sağlama konusunda kararlıyız. Afganistan'ın istikrarı ve kalkınması konusunda ulaştırma alanında yapılabilecek her türlü projeye teknik düzeyde desteğe hazırız."

Afgan Bakan Zeki ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 19 yıllık sürede yapılan ulaştırma ve altyapı yatırımlarına dikkati çekerek, "Türkiye ile ulaştırma alanında iki kardeş gibi yola devam etmeyi arzuluyoruz. Türkiye'nin ulaştırma ve altyapı alanlarındaki tecrübelerinden yararlanmak üzere buraya geldik." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından iki bakan günün anısına birbirlerine hediye takdim etti.

Zeki, ziyareti kapsamında ulaştırma ve altyapı alanında Ankara Lojistik Üssü'ne ve TÜVTÜRK'e saha ziyaretlerinde bulunacak ve Belediyeler Birliği yetkilileriyle görüşecek.

Araştırma Geliştirme, Afganistan, Türkiye, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye, Afganistan'a ulaştırma alanında destek verecek - Son Dakika


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