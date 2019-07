Türkiye-Afganistan-Azerbaycan-Irak-İran-Pakistan Bölgesel İşbirliği Toplantısı (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK, Avrupa uyuşturucu pazarının neredeyse tamamını elinde tutmaktadır. Yılda 1,5 milyar dolar uyuşturucu geliri olduğunu tahmin ediyoruz." dedi.Soylu, "Türkiye-Afganistan-Azerbaycan-Irak-İran-Pakistan Bölgesel İşbirliği Toplantısı"nda sadece Jandarma bölgesinde 2016'dan bugüne kadar toplam 43 bin 93 düzensiz göç olayının meydana geldiğini, 427 bin 726 düzensiz göçmenin yakalandığını, 9 bin 390 organizatör hakkında da yasal işlem yapıldığını vurguladı.Ege Denizi'nde hali hazırda her gün 22 sahil güvenlik botu ve 5 mobil radarla denetim yapıldığını, ayrıca insanlı keşif uçağı alma çalışması yürüttüklerini kaydeden Soylu, hem bölgeyi hem dünyayı ilgilendiren önemli bir konu başlığının da terör ve terörizm olduğuna dikkati çekti.Europol raporuna göre 2017'de Avrupa'da 205, 2018'de ise 129 terörist saldırı gerçekleştiğini, Avrupa'da 2018'de en çok saldırıya uğrayan ülkelerin sırasıyla İngiltere, Fransa ve İspanya olduğunu dile getiren Soylu, şöyle devam etti:"Avrupa'daki terörist saldırılarda can kaybı ise 2017'de 67, 2018 için 13 olmuştur. Bunun yanı sıra dünyanın farklı yerlerinde Sri Lanka'da, Somali'de, insanlık vicdanına sığmayan olaylara şahit olduk. Küresel terörizm raporuna göre 2017'de tüm dünyadaki terör saldırılarında yaşanan can kaybı 18 bin 814 kişidir ve 2016'ya göre yüzde 27'lik bir azalış da söz konusudur. Terörün küresel maliyetinin de 2016'ya göre yüzde 42 azalarak 52 milyar dolara gerilediği, yine bu raporda ortaya çıkan bir gelişmedir. Genel olarak bir azalma eğilimi olduğu açık ancak hala önümüzde ciddi bir problem durmaktadır. Küresel terör örgütleri, düzensiz göç ve uyuşturucu ticaretiyle de iç içedir."PKK ile mücadeleTürkiye'nin yaklaşık 40 yıldır, PKK ile mücadele halinde olduğunu, ayrıca FETÖ, DEAŞ ve aşırı sol terör örgütleriyle de mücadele ettiğini aktaran Soylu, şunları kaydetti:"Çok kayıplarımız oldu ancak son üç yıldır bu alanda ciddi bir ivme yakalandı ve sınırlarımız içinde bu terör örgütlerinin eylem kabiliyeti önemli ölçüde azaltıldı. Türkiye, uluslararası raporlarda da ifade edildiği üzere, terör nedeniyle yaşanan ölüm olaylarında en çok azalmanın olduğu 5 ülke arasına girmiştir. Bu konuya da önemli bir kaynak ayırdık ve ciddi bir strateji değişikliği yaptık. 2017'de 93 bin 508, 2018'de ise 129 bin 787 terör operasyonu gerçekleştirdik. Bu yıl son rakamımız ise 72 bin 560'tır. 2017'de 697 terör eylemini oluşmadan engellemiştik, 2018'de 361 oldu, bu yıl için ise 125'tir. Buradaki azalma, örgütün eylem kabiliyetinin daralmasından kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda PKK'ya katılım, 2014'te 5 bin 556, 2018'de ise 136 olarak gerçekleşmiştir. Bu yıl için halen terör örgütü PKK'ya katılan kişi sayısı 51'dir. Örgütten hem teslim olanlar hem de ikna edilerek teslim olanlar, katılımın yaklaşık 3 katından daha fazladır."Sadece terörle değil, terörizmle de mücadele ettiklerini, terörü besleyen yapıları, özellikle terör örgütünün yerel yönetimlerdeki sızmalarını engellediklerini, buradan kaynak veya eleman temin etmesinin önüne geçtiklerini aktaran Soylu, DEAŞ ile mücadelede de istihbarattan teknik takibe kadar her alanda ciddi bir gayret ortaya koyduklarını ve 2016'dan bugüne doğru olumlu ve anlamlı bir trend yakaladıklarını kaydetti.Soylu, uyuşturucu ile mücadeleye de değinerek, dünyada hem doğal hem sentetik uyuşturucu arzının korkutucu şekilde arttığını, dünyada uyuşturucu kullanımına bağlı doğrudan ölümlerin 300 bin civarında olduğunu, uyuşturucu sebebiyle intihar ve diğer dolaylı kayıplarla beraber bu sayının 2016'da 450 bin kişiyi bulduğunu, 2017'de ise rakamın 585 bine ulaştığını, aynı yıllar arasında, uyuşturucudan tedavi görecek derecede olumsuz etkilenenlerin sayısının ise dünya genelinde 31 milyondan 35 milyona çıktığını vurguladı.Bakan Soylu, "Karşımızda çığ gibi üzerimize gelen bir tehlike söz konusudur ve bizler, yani Orta Doğu bölgesinin çocukları, bu tehdidin ana güzergahının ortasındayız. Yani aslıda bizler bu tehdidin doğrudan muhatabıyız. Sentetik uyuşturucu ile doğal uyuşturucunun karşılıklı geçiş yaptığı bir otoban üzerindeyiz. Uyuşturucu ticareti, küresel terörün en önemli finansörü konumunda. PKK, Avrupa uyuşturucu pazarının neredeyse tamamını elinde tutmaktadır. Yılda 1,5 milyar dolar uyuşturucu geliri olduğunu tahmin ediyoruz. Dolayısıyla bu karanlık tablo ile mücadele etme noktasında inisiyatif almak, gayret göstermek durumundayız." değerlendirmesini yaptı.Bu konuda yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi veren Soylu, 2017'de Türkiye olarak toplam 118 bin 7 operasyon yaptıklarını, bunu 2018'de 147 bin 562'ye çıkardıklarını, bu yıl için de şu ana kadar 62 bin 515 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdiklerini belirtti."Bizim çocuklarımızın hayatı bir terör örgütüyle kesişmemelidir"Soylu, önemli bir tehdit altında ve buna karşı önemli bir mücadele içinde olunduğunun altını çizmek istediğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Aramızdaki iş birliğini bir adım öne taşırsak, buraların sorunlarını el birliğiyle çözersek, buna ait düşündüklerimizi, samimiyetle masaya getirirsek, dünya bir Orta Doğu mucizesi görmek için çok beklemeyecektir. Bizim çocuklarımızın, gençlerimizin hayatı bir terör örgütüyle kesişmemelidir. Bizim çocuklarımız kalaşnikof uzmanı değil, laboratuvar uzmanı olmalıdır. Ellerindeki kimyasallar uyuşturucu değil, ellerindeki kimyasallar insanlık yararına olmalıdır. Yaz tatillerinde Avrupa'da bize ait olmayan bir medeniyeti değil, Orta Doğu'nun binlerce yıllık köklü ve bize bizi anlatan medeniyetini görmeliyiz. Batı medeniyeti iki büyük dünya savaşı geçirdi ve kısa sürede ayağa kalktı. Biz bunun çok daha iyisini Orta Doğu'yu çatışmalardan, terörden, şiddetten uzak tutarak, mevcut kaynaklarımızla başarabiliriz. Ben bunu yapabileceğimize, potansiyelimize ve gücümüze inanıyorum."Bakan Soylu, çalışmaları bundan sonra çok daha iyi bir noktaya taşımanın temel sorumlulukları olduğunu ve bu sorumluluktan kaçamayacaklarını aktararak, toplantının bu noktada önemli bir sonuç ortaya çıkaracağını dile getirerek sözlerini tamamladı.