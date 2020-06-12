Türkiye, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı - Son Dakika

Türkiye, Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Türkiye, Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Afganistan'da ibadet yerlerine yönelik gerçekleştirilen saldırılardaki artıştan endişe duyulduğu belirtildi. Açıklamada, "Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün bir camiyi hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı. Saldırıda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilenen açıklamada, "Dost ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu. Afganistan'ın başkenti Kabil'in Karte Çar bölgesinde bulunan Şirşah Suri Camisi'nde cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda, imam ve 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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