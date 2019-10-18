Son Dakika Haberleri: Türkiye Afganistan'daki terör saldırısını şiddetle kınadı
Son Dakika Güncel Türkiye Afganistan'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye Afganistan'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

1 saat önce

Türkiye, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetindeki bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Türkiye Afganistan'daki terör saldırısını şiddetle kınadı, System.String[]

Türkiye, Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetindeki bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Nangarhar vilayetinde bir camiye düzenlenen terör saldırısında birçok masum sivilin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Nangarhar'da bir camiye cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 63 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Afganistan, Nangarhar, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 06:12 Kaynak: AA
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