Türkiye-Afganistan Dostluk Günü Kabil'de kutlandı - KABİL - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye-Afganistan Dostluk Günü Kabil'de kutlandı - KABİL - Son Dakika

Türkiye-Afganistan Dostluk Günü Kabil'de kutlandı - KABİL

6 saat önce

Türkiye ve Afganistan arasında 1 Mart 1921'de imzalanan Türkiye-Afganistan İttifak Antlaşması'nın 99. yıl dönümü, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye ve Afganistan arasında 1 Mart 1921'de imzalanan Türkiye-Afganistan İttifak Antlaşması'nın 99. yıl dönümü, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Türkiye-Afganistan Dostluk Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyona, Kabil'deki Türk kurumlarının temsilcilerinin yanı sıra Afgan bakanlar, parti liderleri, milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Törende konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Afganistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin yüzyıllara dayanan bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Afganistan ile Türkiye arasındaki dostluğun yeni nesillere anlatılması gerektiğini ifade eden Ertuğrul, iki ülke arasındaki dostluk bağının bugüne kadar pekişerek devam ettiğini ve bundan sonra da devam edeceğinin kaydetti.

Türkiye'nin son 19 yılda 4 bin 459 Afgan Milli Ordusu askeri ve 9 bin 918 Afgan polisine eğitim alanında büyük katkı sağladığını dile getiren Ertuğrul, ayrıca Türkiye'nin Afganistan'da sağlık, eğitim, tarım ve benzeri alanlarda birçok projeyi hayata geçirdiğini vurguladı.

Büyükelçi Ertuğrul, Türkiye'nin en büyük arzusunun Afganistan'da istikrarın sağlanması olduğunu sözlerine ekledi.

"Türkiye Afganistan'ın en iyi dostudur"

Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nahid İsar da Türkiye'nin Afganistan'ın en iyi dostu ve kardeşi olduğunu belirtti.

İki ülke arasında din, dil bağlarının yanı sıra kültürel bağın da bulunduğunu belirten İsar, "Bu dostluğun gereği olarak Türkiye, Afganistan'da birçok alanda yatırım yaptı ve bu yardımlardan dolayı çok teşekkür ederiz." dedi.

Törenin sonunda protokol üyeleri, Kabil'in Pagman bölgesindeki Afgan-Türk Dostluk Parkı'na fidan dikti.

Türkiye-Afganistan Dostluk Günü Kabil'de kutlandı - KABİL

Afganistan, Türkiye, Kabil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:27 Kaynak: AA
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