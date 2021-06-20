Türkiye-Afganistan-İran dışişleri bakanları üçlü toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşlarıyla yaptığı toplantıya ilişkin fotoğraflar da paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Diplomasi Forumu 'nun son gününde İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar ile üçlü toplantıya başladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan "İkinci bir babanız var mıydı?" soru beklenmedik bir cevap aldı: Annem bana babalık yaptı