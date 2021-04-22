Türkiye-Afganistan-Pakistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı 23 Nisan'da İstanbul'da yapılacak - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Afganistan-Pakistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın, 23 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı ile ilgili olarak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Türkiye-Afganistan-Pakistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın, 23 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirileceği belirtildi. Söz konusu toplantı kapsamında, Afganistan Barış Süreci bağlamında yaşanan gelişmelerin yanı sıra güvenlik, enerji, bağlantısallık, düzensiz göç konuları gibi üç ülke arasındaki işbirliği alanlarının ele alınacağı bildirilirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun toplantı marjında ayrıca Afgan ve Pakistanlı muhataplarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesinin planlandığı kaydedildi. - ANKARA