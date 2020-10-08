Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu - Son Dakika

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu

08.10.2020 17:51
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Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Selami Kılıç, Kovid-19 salgınına karşı Türkiye'de 13 aşı çalışması gerçekleştirildiğini belirterek, "3 tanesi klinik öncesi aşamayı geçti, 2 tanesi de şu anda insan deneylerine başladı.

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Selami Kılıç, Kovid-19 salgınına karşı Türkiye'de 13 aşı çalışması gerçekleştirildiğini belirterek, "3 tanesi klinik öncesi aşamayı geçti, 2 tanesi de şu anda insan deneylerine başladı. Ümit ediyoruz ki yakın zamanda olumlu sonuçlara ulaşacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen ve bu yıl ilk kez online olarak gerçekleştirilen Türkiye- Afrika Ekonomi ve İş Forumu (TABEF), devam ediyor.

Forum kapsamında düzenlenen "Türkiye'nin Kovid-19 ile Mücadelesi & Afrika ile Sağlık Alanında İş Birliği" başlıklı panelde konuşan Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Kılıç, Afrika'nın son yıllarda ekonomik anlamda parlayan bir yıldız olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Afrika politikasının çok taraflı olduğunu belirten Kılıç, sağlık alanında kıtaya ciddi şekilde odaklandıklarını kaydetti.

Kılıç, "Bugün itibarıyla 25 farklı Afrika ülkesi ile 22 anlaşma yaptık, 11 protokol, 2 mutabakat zaptı imzaladık. Bu belgeler çok kapsamlı. Sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, bulaşıcı hastalıklarla mücadele, sağlık çalışanlarının eğitimi, hastaların tedavisi gibi konularda." diye konuştu.

Türkiye'nin Nijer ve Somali'de üçer hastanesi bulunduğunu, bazı ülkelerde Türk doktorlarının katılımıyla sağlık haftaları düzenlediklerini aktaran Kılıç, bu sağlık haftalarında çok sayıda hastanın ameliyat edildiğini, tedaviye muhtaç insanların yardımına koşulduğunu anlattı.

Kılıç, "Afrika'daki sağlık politikamız sabit değil, dinamik ve çok yönlü. Afrika'da ciddi bir potansiyel var." ifadelerini kullandı.

"Aşı çalışmalarında yakın zamanda olumlu sonuçlara ulaşacağız"

Selami Kılıç, koronavirüs salgınının insanların hayatında ve devletlerin faaliyetlerinde yol açtığı değişikliklere değinirken, sağlıkta aşı çalışmalarının hızlandığını, küresel iş birliğiyle bu sıkıntıların atlatılabileceğini söyledi.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadele için aldığı önlemlere işaret eden Kılıç, pandemiyle mücadelenin; "planlama", "destekleyici stratejiler" ve "Ar-Ge" olmak üzere 3 farklı alanda yürütüldüğünü bildirdi.

Kılıç, şehir hastaneleri, aşı çalışmaları, temaslı takibi, test kapasitesinin artırılması, stratejik ekipman üretimine teşvik ve Ar-Ge çalışmalarına değindi.

Şu anda somut göstergelerin mevcut olduğunu aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"13 aşı çalışması gerçekleştiriliyor. 3 tanesi klinik öncesi aşamayı geçti, 2 tanesi de şu anda insan deneylerine başladı. Ümit ediyoruz ki yakın zamanda olumlu sonuçlara ulaşacağız. Halkımız günlük hayatta yeni normale alıştı.

Şu anda açıkça ve gururla şunu ifade edebiliriz; hükümet yetkilileri, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri, Kovid-19 ile mücadelede omuz omuza çalışıyor."

"Afrikalı kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız"

Sağlık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Kılıç, Türkiye'nin, salgın sürecinde dünyanın birçok ülkesine tıbbi ekipman ve cihaz yardımında bulunduğunu, bu bağışların devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin 16 Afrika ülkesi ile anlaşma imzaladığını, 20 Afrika ülkesi için istisnai ihracat izni verildiğini belirten Kılıç, "Afrikalı kardeşlerimize şunu ifade etmek istiyorum; her zaman Türkiye'ye inanabilirsiniz. Mümkün olan her alanda Afrika ile iş birliğine hazırız. İnanıyorum ki bu yeni şartların bize verdiği derslerle birlikte yeni alanlarda iş birliklerine imza atacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin sağlıkta mümkün olan her türlü dijital imkanı kullandığını vurgulayan Kılıç, "Hayat Eve Sığar" başta olmak üzere Bakanlık tarafından hayata geçirilen dijital uygulamalara değindi.

"Afrika'nın sağlıkta kendi kendine yetmesini hedefliyoruz"

DEİK Türkiye- Senegal İş Konseyi Başkanı İhsan Şahin de ülkelerin üretim gücü ve kendisine yetebilmesinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye, yaklaşık 20 yıldır her alanda bağımsız ve kendisine yetebilen bir ülke olma modelini hayata geçirmeyi ilke edindi. Bu konuda başarılı adımlar atıyoruz. Afrika ile son dönemde geliştirdiğimiz iş birliği modelimizin de temel hedefi budur.

Bu toplantımızın hedefi de başta sağlık olmak üzere Afrika'daki kardeş ülkelerimizin kendi kendilerine yetebilen sağlık tesislerine, medikal fabrikalarına ve üretim merkezlerine kavuşabilmesi için birlikte istişare yapmak ve tartışma ortamı oluşturmaktır."

Şahin, Afrika'yı bu gayede birleştirmek için çalışacaklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği, Türkiye, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu - Son Dakika Ekonomi


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