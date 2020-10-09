Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu - Son Dakika

Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu

09.10.2020 19:07
Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu, System.String[]

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Tedarik zincirini iş dünyası olarak konuşuyorduk ama hayatımızda bu kadar önemli olduğunu bu kadar fark etmemiştik. Dönemin kazananları sağlık ve ekonomiyi birlikte götürenler ve muhataplarına güven kelimesini verebilenler olacaktır.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Tedarik zincirini iş dünyası olarak konuşuyorduk ama hayatımızda bu kadar önemli olduğunu bu kadar fark etmemiştik. Dönemin kazananları sağlık ve ekonomiyi birlikte götürenler ve muhataplarına güven kelimesini verebilenler olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla DEİK tarafından düzenlenen ve bu yıl ilk kez online olarak gerçekleştirilen Türkiye- Afrika Ekonomi ve İş Forumu (TABEF) sona erdi.

Olpak, forumun kapanışında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreci içerisinde değişimin daha fazla öğrenilebildiğini söyledi.

Dijitalleşme ve yapay zekanın hayatımızda daha fazla yer alabileceğini salgın sebebi ile de olsa farkına varıldığını anımsatan Olpak, "Globalleşmeyi çok konuşurken glokalleşmenin de hayatımızda önemli yeri olduğunu konuştuk. Ölçek ekonomisi kavramı ile birlikte tek kaynağa bağlı, sınırlı kaynaklara bağlı olmanın ne kadar riskler içerdiğini öğrendik." diye konuştu.

Olpak, pandemi süreciyle lojistiğin daha fazla sorgulanır olduğunu belirterek, "Bir malın veya hizmetin yakınımızda ya da uzağımızda olmasının yanı sıra onu elde edebilir olmanın önemli olduğunu gördük. Tedarik zincirini iş dünyası olarak konuşuyorduk ama hayatımızda bu kadar önemli olduğunu bu kadar fark etmemiştik. Dönemin kazananları sağlık ve ekonomiyi birlikte götürenler ve muhataplarına güven kelimesini verebilenler olacaktır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Afrika'ya güvendiğine işaret eden Olpak, "54 Afrika ülkesinin olduğu kıtada, 45 iş konseyimizin olması zannederim bunun en önemli göstergelerinden biri. İki gün boyunca 2 bin 500 iş insanının farklı saatlerde bize eşlik etmiş olması, bakanlarımız ile birlikte 80 ülkeden katılımcıların ve 50 ülkeden panelistlerin olması bu etkinliğin gücünü ortaya koymuş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Afrika Birliği Ekonomik İşler Departmanı Dönem Direktörü Jean-Denis Gabikini ise iş birliği ve diyalog ile Afrika kıtasını etkileyen olumsuz durumların üstesinden gelinebileceğini dile getirdi.

Gabikini, Afrika Birliğinin, kadınların ve gençlerin güçlendirilmesine ve özel sektörün dinamizmine büyük bir değer verdiğini belirterek, "Afrika'nın geleceğinin özel sektöre bağlı olduğuna inanıyoruz. Özel sektörün ekonomik gelişim ve dönüşüm üzerindeki etkisi yoksulluğun ortadan kaldırılması için etkili olacaktır." dedi.

Özel sektörün gelişimi için uygun bir ortamın oluşması amacıyla gereken politikaların uygulanması için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Gabikini, "Afrika Birliği, bunun için çok ciddi çaba sarf edecektir. İki gün süren Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nda bahsedilen tavsiyeleri uygulamaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Ekonomi, Türkiye, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu - Son Dakika Ekonomi


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