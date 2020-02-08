Türkiye-Afrika İş Konseyleri Başkanları İstişare Toplantısı Erciyes'te yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Türkiye-Afrika İş Konseyleri Başkanları İstişare Toplantısı Erciyes'te yapıldı - Son Dakika Ekonomi

Türkiye-Afrika İş Konseyleri Başkanları İstişare Toplantısı Erciyes'te yapıldı

15 dakika önce

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Afrika İş Konseyleri Başkanları, 2020'nin ilk toplantısını Kayseri'de gerçekleştirdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Afrika İş Konseyleri Başkanları, 2020'nin ilk toplantısını Kayseri'de gerçekleştirdi.

DEİK Türkiye Afrika İş Konseyi Koordinatör Başkanı Berna Gözbaşı başkanlığında Erciyes'te bir otelde düzenlenen toplantıya, olumsuz hava koşulları nedeniyle kente gelemeyen bazı misafirler katılamadı.

Gözbaşı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, başkanlığının ilk toplantısını, şehrin yurt dışında parlayan yıldızı olan Erciyes'te yaptıklarını vurguladı.

Türkiye'de 2020'nin "Afrika yılı" olarak ilan edildiğini anımsatan Gözbaşı, "Bütün büyük ülkelerin de dikkati Afrika kıtasında. Çünkü Afrika büyük bir coğrafya, büyüyen bir coğrafya. İnanılmaz genç nüfusu olan, ülkemiz açısından da ekonomik kazançlar sağlayacak bir ülke. Biz geçmişte Afrika'ya yapılanları yapmak niyetinde değiliz. Biz 'birlikte kazanalım' sloganıyla karşılıklı kazanç sağlamak niyetindeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika gezisine katıldığını da aktaran Gözbaşı, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız da Afrika'ya çok önem veriyor. Gittiğimiz heyetle orada önemli işlere imza attık. Biz DEİK Afrika İş Konseyleri olarak ekim ayında yapılacak Afrika zirvesine hazırlıklarımıza bu toplantıyla start vermiş olduk. Toplantımızda hazırlıklarımızı, bu yılı nasıl geçireceğimizi, neler yapacağımızı konuştuk. Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve DEİK Başkanımız Nail Olpak ile istişare halindeyiz. Bütün paydaşlarımızla, ilgili bütün bakanlıklarla, bütün büyükelçiliklerimizle, bu yıl ne yapacağımızın planlamasını yaptık."

Gözbaşı, iş insanlarına, nelerden faydalanabileceklerini anlatıp daha fazla üye kazanmayı ve daha fazla firmayla çalışmayı istediklerini kaydetti.

Türkiye'nin Afrika'ya yaptığı ihracatın istenilen seviyede olmadığının altını çizen Gözbaşı, "Şu anki ihracatımızın üzerine koyacağımız her bir dolar bizim için bir artıdır. Bizim dünyaya damga vuran inşaat sektörümüz var. Bizim derdimiz Afrika'ya sadece mal satmak değil. Biz aynı zamanda yeniden yapılanmayı planlayan Afrika'yı inşa etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye-Afrika İş Konseyleri Başkanları İstişare Toplantısı Erciyes'te yapıldı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Erciyes, Türkiye, Afrika, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti'den Mustafa Akıncı'nın sözlerine sert tepki: KKTC'ye karşı kötü niyet besleyen odakları sevindirmektedir
İran'dan Türkiye açıklaması: Suriye ile krizin çözümü için arabuluculuk yapabiliriz Çin'in ekonomik büyümesi yavaşlarsa 24 ülke içinde milli geliri artacak tek ülke Türkiye KKTC Başbakanı Tatar'dan da Akıncı'ya tepki: Temelsiz açıklamaları Rumları sevindirdi

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 19:20:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye-Afrika İş Konseyleri Başkanları İstişare Toplantısı Erciyes'te yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]