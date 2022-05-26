Türkiye-Afrika Medya Zirvesi sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye-Afrika Medya Zirvesi sona erdi

26.05.2022 19:16

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 25 Mayıs Afrika Günü vesilesiyle düzenlenen "Türkiye-Afrika Medya Zirvesi" özel oturumla tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 25 Mayıs Afrika Günü vesilesiyle düzenlenen "Türkiye-Afrika Medya Zirvesi" özel oturumla tamamlandı.

Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, Hilton İstanbul Bakırköy'de iki gün süren zirvenin kapanışında gerçekleştirilen özel oturumda TURKOVAC aşısı hakkında bilgi verdi.

TURKOVAC'ın Kovid-19'a karşı etkili olduğunu ve hiçbir yan etkisinin bulunmadığını belirten Prof. Dr. Kara, yerli ve milli aşının güvenlik verilerinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Aşılarda en önemli noktanın virüse karşı koruması ve istenmeyen yan etkisinin bulunmaması olduğuna dikkati çeken Kara, TURKOVAC'la ilgili geliştirme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Rabia Çakır Koç, TURKOVAC'ın inaktif bir aşı olduğunu, Türkiye'nin TURKOVAC ile birlikte aşı geliştirebilir konuma geldiğini ifade etti.

Özel oturumda, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN ve TUSAŞ görevlileri, Türk savunma sanayii alanında yapılan çalışmaları sunum eşliğinde anlattı.

ASELSAN Teknoloji ve Yenilikçilik Yönetimi Direktörü Ali Ekiz, ASELSAN'ın yapısı, faaliyet alanları ve çalışmaları hakkında bilgiler paylaşırken, 2021'de Kovid-19 salgınına rağmen ihracat faaliyetlerinin devam ettiğini vurguladı.

HAVELSAN Kuzey Afrika Müdürü Vural Erol, savunma, simülasyon, bilişim, ülke güvenliği ve siber güvenlik alanlarında çalışma yürüttüklerini, bu konularda Afrika ülkeleriyle çalışmaları genişletmek istediklerini aktardı.

ROKETSAN Pazarlama Departmanı Görevlisi Hakan Aktulga, 1988'de kurulan, bugün 3900 kişinin istihdam edildiği şirketin çalışmaları ve üretim alanları hakkında bilgiler verdi.

TUSAŞ Teknik Yöneticisi Caner Şentürk ise Türkiye'ye özgü, milli ve yerli ürünleri üretebilen bir şirket konumuna ulaştıklarını dile getirdi.

Türkiye'de savunma sanayinin çok iyi noktalara geldiğine vurgu yapan Şentürk, TUSAŞ'ın bunun en güzel örneklerinden olduğunu sözlerine ekledi.

Zirve, oturumun ardından sona erdi.

Türkiye-Afrika Medya Zirvesi sona erdi
Türkiye-Afrika Medya Zirvesi sona erdi
Türkiye-Afrika Medya Zirvesi sona erdi
Türkiye-Afrika Medya Zirvesi sona erdi
Türkiye-Afrika Medya Zirvesi sona erdi

YORUMLAR
500
Türkiye-Afrika Medya Zirvesi (1) Türkiye-Afrika Medya Zirvesi (1) Türkiye-Afrika Medya Zirvesi (3) Türkiye-Afrika Medya Zirvesi (3)
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-Afrika Medya Zirvesi sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
01:12 Akaryakıta yeni zam! Benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı geçti
01:07 Türkiye'nin Suriye'de operasyon yapma sinyali ABD'de panik yarattı! Teröristlerle temas kurdular
00:47 Alkol ve sigaraya ÖTV zammı!
00:46 Resmi Gazete'de yayımlandı! 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı
00:44 Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek takımlar netleşti!
00:25 "Sosyal medya yasası" teklifi Meclis'e sunuldu! Gerçeğe aykırı bilgi yayanlara hapis cezası geliyor
00:22 Fahiş kira zammına yeni önlem: Çağrı hattı! Mağdur olan kiracı ev sahibini şikayet edebilecek
23:56 Marmaray'da şaşırtan olay! 60'lı yaşlarındaki bir adam Arap aileye küfürler savurdu
23:53 Türkiye Kupası finalinde şampiyon Sivasspor! Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, 21 yıllık kariyerinde bir ilki yaşadı
23:26 Sürprizlerle dolu final maçı! Türkiye Kupası'nda şampiyon Sivasspor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 01:28:19. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye-Afrika Medya Zirvesi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement