Türkiye, Afrika Ülkeleriyle Çok Boyutlu İş Birliğini Sürdürmekte"
59 dakika önce
Dışişleri Bakanlığından, Eritre Enformasyon Bakanlığının Türkiye ile ilgili atıflarının üzüntüyle karşılandığı bildirildi.
Dışişleri Bakanlığından, Eritre Enformasyon Bakanlığının Türkiye
ile ilgili atıflarının üzüntüyle karşılandığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eritre Enformasyon Bakanlığının 3 Nisan tarihli açıklamasında Türkiye'ye yapılan mesnetsiz atıfların üzüntüyle karşılandığı, söz konusu ifadelerin yanlış bilgilendirmeden kaynaklandığına inanıldığı ifade edildi.
Açıklamada şu değerlendirmelerde bulunuldu:
" Afrika
'nın stratejik ortaklarından biri olarak Türkiye, Afrika ülkeleriyle çok boyutlu iş birliğini sürdürmekte ve kıtanın güvenliği ve istikrarına büyük önem atfetmektedir. Bu kapsamda, Etiyopya
ve Eritre ilişkilerindeki normalleşme sürecinden ve Afrika Boynuzu'nun istikrarı bağlamında meydana gelen gelişmelerden duyulan memnuniyet muhtelif vesilelerle kamuoyuyla paylaşılmıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:26 Kaynak: AA
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