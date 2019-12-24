Türkiye Afrikalı öğrencilere örnek oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Afrikalı öğrencilere örnek oluyor - Son Dakika

Türkiye Afrikalı öğrencilere örnek oluyor

7 saat önce

Afrikalı Öğrenciler Federasyonu Başkanı Younous Adoasoti, Malatya İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, "Türkiye bizler için çok büyük bir örnek oldu" dedi.

Türkiye Afrikalı öğrencilere örnek oluyor, System.String[]

Afrikalı Öğrenciler Federasyonu Başkanı Younous Adoasoti, Malatya İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, "Türkiye bizler için çok büyük bir örnek oldu" dedi.


Malatya İnönü Üniversitesi Afrikalı Öğrenciler Topluluğu tarafından üniversitenin Hoca Ahmet Yesevi Salonu'nda Türkiye'de ve Malatya'da Afrikalı Öğrenci Olmak" konulu konferansı düzenlendi. Konferansa İnönü Üniversitesi Afrika Araştırmaları Merkezi Müdürü Dr. İsmail Söylemez, Türkiye'deki Afrikalı Öğrenciler Federasyonu Başkanı Younous Adoasoti, İnönü Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi Başkanı Doç. Dr. Niyazi Özer, akademik ve idari personel ile Afrikalı öğrenciler katıldı. İnönü Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Ofisi Başkanı Doç. Dr. Niyazi Özer, konferansın açılış konuşmasında, Türkiye'nin Afrikalı öğrenciler için pek çok açıdan uygun bir ülke olduğunu belirterek, "Ülkemizin pek çok güzel noktası var. Bunlar, hava, iklim, yemek ve kültürdür. Böyle bir ülkede yaşamak ve sizin gibi dostları da burada görmek güzel duygu" dedi.


Afrikalı Öğrenciler Federasyonu Başkanı Younous Adoasoti ise, Türkiye'nin coğrafi ve insani iklimini hatırlatarak, "Hiç görmediğiniz bir yere geliyorsunuz, kültürü, yemeği, iklimi farklı. Ben geldiğim zaman sonbahardı. Türkiye'de yaşayanlar için çok soğuk olmayabilir ama bize çok soğuk geliyordu. Yaşadığımız zorluklara rağmen kolay atlatmamızın sebeplerinden biri Türkiye'nin insanlarıydı" ifadelerini kullandı.


Türkiye'nin her yönden Afrikalı öğrencileri örnek olduğunu da belirten Adoasoti, "Türkiye bizler için çok büyük bir örnek oldu. Vatanseverliğini gördük, bizde vatanseverlik pek yok. Herkes kendi için çalışıyor. Afrika'da herkes şahsi hesaplarının peşinde. Bu açıdan Türkiye bize yalnızca bir ilim öğretmiyor aynı zamanda birçok şey de katıyor" diye konuştu. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Malatya, Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:29 Kaynak: İHA
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