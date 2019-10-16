Son Dakika Haberleri: Türkiye, ağustosta AB ile ticaret fazlası verdi
Son Dakika Ekonomi Türkiye, ağustosta AB ile ticaret fazlası verdi

Türkiye, ağustosta AB ile ticaret fazlası verdi

1 saat önce

Türkiye, ağustosta Avrupa Birliği (AB) ile 816,5 milyon avro ticaret fazlası verdi.

Türkiye, ağustosta AB ile ticaret fazlası verdi, System.String[]

Türkiye, ağustosta Avrupa Birliği (AB) ile 816,5 milyon avro ticaret fazlası verdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Verilere göre, AB'nin ağustos ayında toplam ihracatı 154,2 milyar avro, ithalatı da 166,3 milyar avroya ulaştı. AB, ağustos ayında yaklaşık 12,1 milyar avro ticaret açığı verdi.

Avro Bölgesi'nin ise ağustos ayında toplam ihracatı 177,4 milyar avro, ithalatı 162,6 milyar avro seviyesine çıktı. Böylece Avro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 14,7 milyar avroluk ticaret fazlasına ulaştı.

Eurostat verilerine göre, Türkiye, ağustos ayında AB'ye 6 milyar 8,2 milyon avroluk ihracat yaptı. AB'den 5 milyar 191,7 milyon avroluk ithalat gerçekleştiren Türkiye, ağustosta 816,5 milyon avro ticaret fazlası verdi.

Türkiye, bu yılın ilk 8 ayında AB'ye yaklaşık 53,2 milyar avro ihracat yaparken, AB'den 47,5 milyar avro ithalat gerçekleştirdi. Böylece 2019 Ocak-Ağustos döneminde de Türkiye'nin AB'ye ihracatı, ithalatını 5,7 milyar avro geçti.

Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın tehditleri Türk insanına soruldu! İşte anketten çıkan sonuç
Rusya'dan kritik Suriye açıklaması: Türkiye ve Suriye'ye sınırda işbirliği için destek vereceğiz Erdoğan: Suriye halkına karşı değil, Suriye halkıyla birlikte zalimlere karşı mücadele ediyoruz Volkswagen'in Türkiye yatırımını askıya almasıyla Bulgaristan'ın ardından bir hamle de Romanya'dan geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 14:32:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye, ağustosta AB ile ticaret fazlası verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]