Son Dakika Haberleri: Türkiye, AİHM tarihinde düşünce ve ifade özgürlüğünden en fazla mahkum olan ülke
Son Dakika Dünya Haber

Türkiye, AİHM tarihinde düşünce ve ifade özgürlüğünden en fazla mahkum olan ülke

1 saat önce

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM), 2018 yılında düşünce ve ifade özgürlüğünden en fazla mahkum olan ülkeler arasında ilk sırayı aldı

Türkiye, AİHM tarihinde düşünce ve ifade özgürlüğünden en fazla mahkum olan ülke, System.String[]
Türkiye, Avrupa, Dünya
Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM), 2018 yılında düşünce ve ifade özgürlüğünden en fazla mahkum olan ülkeler arasında ilk sırayı aldı.

AİHM'in 2018 adli yılı verilerine göre Türkiye'nin 40 davada, ifade ve düşünce özgürlüğünün korunmasıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 10. maddesini ihlal ettiğine hükmedildi.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ÖTV'ye ithal ve lüks güncellemesi Anayasa Mahkemesinden, "Türkiye Ermenileri Patrikliği seçimi" kararı ABD'nin S-400 tehdidine Türkiye'den yanıt Bursa'nın köklü markası Kafkas, konkordato talebinde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 14:46:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye, AİHM tarihinde düşünce ve ifade özgürlüğünden en fazla mahkum olan ülke
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]