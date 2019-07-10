Türkiye, AİHM tarihinde düşünce ve ifade özgürlüğünden en fazla mahkum olan ülke
1 saat önce
Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM), 2018 yılında düşünce ve ifade özgürlüğünden en fazla mahkum olan ülkeler arasında ilk sırayı aldı
Türkiye Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:52
, Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM), 2018 yılında düşünce ve ifade özgürlüğünden en fazla mahkum olan ülkeler arasında ilk sırayı aldı.
AİHM'in 2018 adli yılı verilerine göre Türkiye'nin 40 davada, ifade ve düşünce özgürlüğünün korunmasıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 10. maddesini ihlal ettiğine hükmedildi.
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