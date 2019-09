Türkiye Aile Meclisinden İstanbul Sözleşmesine tepki

Türkiye Aile Meclisi Başkanı Adem Çevik, Malatya Gazeteciler Cemiyeti ziyaretinde yaptığı konuşmada İstanbul Sözleşmesinin aile ve toplum yapısına olan zararlarına dikkat çekti.



Türkiye Aile Meclisi olarak her türlü şiddetin karşısında olduklarını aktaran Çevik, "Her gün medyada cinayet haberleri var. Biz Türkiye Aile Meclisi olarak her türlü şiddete karşıyız. 'Kadına şiddete hayır'ın anlamı felsefi olarak 'erkeğe şiddete evet' anlamına geliyor. Biz hepsine 'hayır' diyoruz. Ailenin korunması gerekiyor, çocuğun korunması lazım öncelikle biz onun için önce aile diyoruz. Sadece geçen yıl 358 bin uzaklaştırma var. Bu canlı bombalar sokakta dolaşıyor, siz bir de buna çocuğunu göstermiyorsunuz. Bu adam en sonunda cinnet geçiriyor ve canına kıyıyor. Bu düzenleme cinnet ve cinayetlere sebep oluyor. Kadının delilsiz, şahitsiz beyanı esas alındığından dolayı böyle cinayetler oluyor. Aileyi yok etmek için küresel bir savaş var. Bu İstanbul Sözleşmesi aileyi yok ediyor. Eşcinsellik yasal bir konuma geliyor. Buna dur dememiz lazım. Mesela en basitinden ortak velayet olması lazım. Velayeti anne alırsa babaya göstermiyor baba alırsa anneye göstermiyor. Bu doğru değil. bunun yanında çocuk icrası denilen saçma sapan bir durum var. Baba ya da anne böyle bir durumda kalırsa bir taraf çocuğu icra yoluyla görüyor. Bu evrakta çocuğun olduğu kısımda 'mal' yazıyor. Böyle bir durum olabilir mi" şeklinde konuştu. Kadını korumanın İmani ve insani bir vazife olduğunu söyleyen Çevik, asıl önemli olanın ise ailenin korunması olduğunu dile getirdi. İstanbul Sözleşmesinde yer alan bazı maddelerin kadın hakları savunulmasıyla hiçbir alakasının olmadığını aktaran Çevik, "Bilakis kadını tahrip etmekte, kadın haklarını, aile bireylerini ve tümüyle aileyi, sonunda da toplum değerlerini ayaklar altına almaktadır" diye konuştu. - MALATYA