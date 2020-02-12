"Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Erzurum İl 1'inciliği" yarışları yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) arasında imzalanan 'İş Birliği Protokolü' kapsamında Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası, İl 1'inciliği yarışları yapıldı.

Palandöken ilçesindeki 3 Temmuz Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Salonunda düzenlenen turnuvada, ilkokul kategorisinde mangala, pentago, equilibrio, Q-Bitz, ortaokul kategorisinde mangala, reversi, pentago, kulami oyunları düzenlendi.

İlkokul ve ortaokul öğrencileri arasında 8 kategoride okul birincilerinin katıldığı, iki aşamalı yapılan turnuvada, 22 ilçeden, 72 öğrenci dereceye girmek için ter döktü.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, açılışta yaptığı konuşmada, oyunların öğrencilerin eğitimlerine katkı sağladığını aktardı.

Benzeri faaliyetleri destekleyeceklerini belirten Kaygusuz, şöyle konuştu:

"Turnuva, oyunu akıl ve zekayla birleştiren temasıyla çocuklarımızın eğitimini destekleyecektir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak çocuklarımızın çok yönlü gelişmelerini desteklemek, onları sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirecek fırsatlar oluşturmak öncelikli hedeflerimizdendir. Bu hedefe ulaşmak amacıyla sosyal, kültürel, bilimsel, sportif faaliyetleri sürekli olarak destekliyoruz."

Turnuvanın ardından dereceye giren öğrencilere ve öğrencileri hazırlayan öğretmenlerine çeşitli hediyeler verildi.

Öte yandan, dereceye giren öğrenciler, nisan ayında Antalya'da düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılacak.