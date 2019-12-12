Türkiye alabalık üretiminde Avrupa birincisi, balık tüketiminde dünya ortalamasının altında - Son Dakika

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi İbrahim Diler, Türkiye'nin alabalık üretiminde Avrupa birincisi, dünyada da Şili'den sonra ikinci olduğunu ancak balık tüketiminde dünya ortalamasının gerisinde olduğunu söyledi.

Aynı zamanda üniversitenin rektörü de olan Diler, AA muhabirine, gelecek nesilleri, çocukları daha sağlıklı yetiştirebilmek için balık ve su ürünleri tüketmenin önemli olduğunu söyledi.

Sağlıklı bir hayat için haftada iki öğün balık tüketilmesi gerektiğine işaret eden Diler, Türkiye'nin balık üretim oranlarının yüksek ancak tüketim oranlarının çok düşük olduğunu ifade etti.

Türkiye'de 1960'dan bu yana yıllık balık üretiminin 600-700 bin ton olduğunu hatırlatan Diler, şöyle konuştu:

"Balık yetiştiriciliğinin ve avcılığın oranı yüzde 45 ile ülkemiz de 2018 döneminde hemen hemen dünyayla eşit noktaya geldi. Avcılıkta en çok ürettiğimiz türler hamsi, istavrit, palamut, uskumru. Yetiştirme de ise alabalık, levrek ve çupradır. Türkiye'de 2018 istatistiklerine göre, 2 bin 400 civarı balık üretim çiftliği var. Türkiye alabalık üretiminde Avrupa birincisi, dünyada da Şili'den sonra balık üretiminde ikinci. Ülke olarak çupra ve levrekte yavru üretimimiz yaklaşık 400 milyon. Bu rakam azımsanmayacak bir rakamdır. İhracatımız bu anlamda çok iyi. Ülkemizin 2023'teki balıktaki üretim hedefi 500 bin ton ve 2 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak. Şu anda 1 milyar dolara yaklaşan miktar ile 2023 hedefine yaklaşmış durumdayız."

Ürettiğimizin yüzde 80'i ihracata gidiyor

Diler, balık tüketiminde kişi başına 80 kilogramla Japonya'nın dünya birincisi olduğunu ifade etti.

ABD'de de bu rakamın 60 kilogram olduğunu belirten Diler, şunları kaydetti:

"Balık tüketiminde Avrupa Birliği 25, dünya ortalaması 20, ülkemizde ise maalesef bu rakam 6 kilogram civarında. 20 yıldan beri balıkta kişi başına tüketim rakamı 5 ile 8 kilogram arasında değişim gösterdi. Ülke olarak ürettiğimizin yüzde 80'ini ihraç ediyoruz. Balık, insanda hayvansal protein açığının kapatılmasında stratejik bir konu. Balık beyni geliştirir, damar sertliğini önler, kireçlenmeyi azaltır. Çok önemli vitaminleri içermektedir."