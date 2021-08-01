Üye Girişi
Dünya, Türkiye'yi küle çeviren yangınları korkuyla izliyor! Ünlü ajanslar yaşananları "son dakika" ibaresiyle geçiyor - Son Dakika

Dünya, Türkiye'yi küle çeviren yangınları korkuyla izliyor! Ünlü ajanslar yaşananları "son dakika" ibaresiyle geçiyor

01.08.2021 08:21

Türkiye'de 28 Temmuz itibarıyla başlayan ve halen 9 noktada devam eden orman yangınları uluslararası kamuoyunu da endişelendirdi. The Guardian, CNN, Al Jazeera ve AFP gibi dünyaca ünlü medya kuruluşları bölgede yaşanan korku ve paniği dünyaya duyurdu. CNN muhabirleri yüksek sıcaklığın ve alevlerin küresel iklim krizi ile birlikte daha da kötü bir hale geldiğini yazarken, Fransız haber ajansı AFP haberinde "İtfaiye erleri Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele ediyor" başlığını kullandı.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ederken, dünya kamuoyu da yaşananları anbean izliyor. Dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından The Guardian, CNN, Al Jazeera ve AFP gibi medya kuruluşları bölgede yaşananları aktarırken gelişmeleri "son dakika" ibaresiyle okurlarına aktarıyor.

REUTERS: GERİYE METAL SANDALYELER KALDI

İngiliz haber ajansı Reuters, bölgede yaşananlarla ilgili kapsamlı bir haber hazırlarken, bölgede 40 yılı aşkın bir süredir yaşayan Mehmet Demir'in ailesiyle Manavgat'taki evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Evlerinin ve bütün eşyalarının küle döndüğünü yazan Reuters, "Yataktaki yaylar, metal sandalyeler ve bazı mutfak malzemeleri yangından sonra tespit edilebiliyordu" yorumunu yaptı.

Ajans, "Çarşamba günü başlayan ve halen devam eden yangınlar bölgedeki en kötü yangınlardan biri" ifadesini de kullandı. Manavgat'ın turizm merkezi Antalya'dan çok uzak olmadığını yazan Reuters, "Aşırı sıcaklar ve sert rüzgar alevlerin yayılmasına sebep oldu" ifadelerine yer verdi.

Türkiye alev alev yanarken dünya basını da yangınları korkuyla izliyor

"BÜTÜN BİRİKİMİMİZ YANDI, SADECE KIYAFETLERİMİZ KALDI"

Reuters'a konuşan Demir, "Manavgat'ın merkezine kaçmak zorunda kaldık ve geri döndüğümüzde evi bu halde bulduk. Bütün birikimimiz yandı. Sadece kıyafetlerimiz kaldı. Yapacak bir şey yok, kelimeler kifayetsiz kaldı" dedi. Reuters, yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 6 olduğunu ve binlerce kişinin evlerinden kaçmak zorunda kaldığını aktardı. Öte yandan alevlerin Bodrum'da da etkisini artırdığını yazan Reuters, "Türkiye'nin güneyinde yangınlar yaygın fakat yetkililer son yangınların çok daha büyük bir alanı kapsadığını söyledi" ifadesini aktardı.

Reuters, aşırı sıcaklar sebebiyle Yunanistan'da kamu çalışanlarının gereksiz olarak çalışmaları ve seyahat etmelerinin yasaklandığını hatırlatırken İtalya'nın Sicilya adasındaki ikinci büyük kenti Catania'da da yangınların çıktığını yazdı.

CNN: HAYVANLAR YANIYOR

ABD merkezli medya kuruluşu CNN de kapsamlı bir haber yaparak bölgede yaşayanlarla görüştü. CNN'e konuşan bölge halkı, "Hayvanlarımız yanıyor" derken, "Her şey yanacak. Topraklarımız, hayvanlarımız, evimiz. Başka neyimiz var ki zaten" yorumunu yapıyor.

CNN muhabirleri yüksek sıcaklığın ve alevlerin küresel iklim krizi ile birlikte daha da kötü bir hale geldiğini yazarken, Kaçarlar köyüne komşu köylerden yardım geldiğini de altını çizdi. 37 yaşındaki bir çiftçi olan Namet Atik, "Bu köyün ihtiyacı neyse onlara yardım yapacağız. Su vereceğiz, otomobil vereceğiz, traktör vereceğiz. Biz ormancıyız ve orman bizim yaşam kaynağımız. Yangın gelirse geri dönüşü yok" yorumunu yaptı.

CNN'e konuşan TEMA Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Öztürk, "Türkiye'de orman yangınlarının yüzde 95', insan kaynaklıdır. Yangının daha kötü bir şekilde yayılmasının sebebi iklim değişikliği. Bölgede hava zaten sıcak ve kurudur ve alevlerin yayılması riski yüksektir fakat iklim değişikliği bu riski daha da artırdı" ifadesini kullandı.

Türkiye alev alev yanarken dünya basını da yangınları korkuyla izliyor

AL JAZEERA: ÖLÜM SAYISI ARTIYOR

Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera da yaşananlara geniş yer ayırdı. Al Jazeera, ölü sayısının 6'ya çıktığını aktarırken yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldığının da altını çizdi.

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz bölgelerinde orman yangınlarının yaygın olduğunu belirten medya kuruluşu, Avrupa'nın güneyinde de orman yangınlarının görüldüğünü aktardı.

THE GUARDIAN: TARİHİN EN SICAĞI

İngiliz The Guardian gazetesi, Türkiye'nin yangınlarla mücadele ettiğini yazarken, sıcaklığın ise rekor seviyeye ulaştığını aktardı. Gazete, "Ülke 50'den fazla yangınla mücadele ederken binlerce tatilci Ege Denizi'ndeki otellerden tahliye edildi. Yangınların sıcaklık yoğunluğu, perşembe günü daha önceki seviyelerin dört kat üzerindeydi" ifadesini kullandı. Gazete bu iddiayı elde edilen uydu verilerine dayandırdı.

Çok sayıda insanın öldüğünü yazan The Guardian, "ABD'deki öldürücü sıcaklar, Avrupa ve Çin'deki sel felaketi ve Sibirya'daki yangınların ardından Türkiye'de yaşanan yıkım, iklimin etkilediği bir dünyada aşırı hava durumunun artan etkisini gözler önüne seriyor" yorumunu yaptı.

Türkiye alev alev yanarken dünya basını da yangınları korkuyla izliyor

AFP: İTFAİYECİLER YANGINLA MÜCADELEYİ SÜRDÜRÜYOR

Fransız haber ajansı AFP de Türkiye'de yaşanan yangınlarla ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı. Ajans, "İtfaiye erleri Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadele ediyor" başlığını kullandı.

AFP, "İtfaiye erleri dört gündür alevlerle mücadele ediyor. Türkiye'nin güneyini etkisi altına alan orman yangınlarında yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya çıktı" yorumunu yaptı.

Dünya, Türkiye'yi küle çeviren yangınları korkuyla izliyor! Ünlü ajanslar yaşananları son dakika ibaresiyle geçiyor

Orman Yangını, Türkiye, Reuters, Yangın, Afp, Cnn, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünya, Türkiye'yi küle çeviren yangınları korkuyla izliyor! Ünlü ajanslar yaşananları 'son dakika' ibaresiyle geçiyor - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi 07:38 Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu 00:37 Carole'den Beşiktaş galibiyeti sonrası çarpıcı paylaşım! Galatasaray forması giydiği günlere atıfta bulundu Siyah gökyüzü kıpkırmızı oldu! Akın akın tahliye edilen Bodrum'dan tüyler ürperten görüntü 00:19 Siyah gökyüzü kıpkırmızı oldu! Akın akın tahliye edilen Bodrum'dan tüyler ürperten görüntü
Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti 23:11 Polis memuru beylik tabancasıyla intihar etti Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü 22:04 Van'da sel yıktı geçti! Sulara kapılan bir kadının hali görenleri ürküttü PSV futbolcuları, G.Saray'ı yendikten sonra İstanbul'da Türk kızlarıyla parti yaparken yakalandı 17:36 PSV futbolcuları, G.Saray'ı yendikten sonra İstanbul'da Türk kızlarıyla parti yaparken yakalandı
Bilinen teori bu sefer tutmadı! Suçlu, olay mahallinde yakayı ele verdi 16:14 Bilinen teori bu sefer tutmadı! Suçlu, olay mahallinde yakayı ele verdi Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı 15:37 Konya'da aynı aileden 7 kişinin öldürüldüğü katliamın görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
18:20 Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu
17:49 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
17:39 Yangın önlemleri arttırıldı! İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Gece vakti tüyler ürperten görüntülerin geldiği Bodrum'dan kötü haberler peş peşe geliyor! Yangın 2 mahalleye daha sıçradı Gece vakti tüyler ürperten görüntülerin geldiği Bodrum'dan kötü haberler peş peşe geliyor! Yangın 2 mahalleye daha sıçradı         
08:25
İş arkadaşının numarasını internet sitelerine verdi! Çıkan tartışmada da karısını bıçakladı İş arkadaşının numarasını internet sitelerine verdi! Çıkan tartışmada da karısını bıçakladı         
06:08
Bakan Pakdemirli'den yangınlarla ilgili dikkat çeken uyarı: Bugün nem yüzde 10'a düşüyor, çok dikkatli olmamız lazım Bakan Pakdemirli'den yangınlarla ilgili dikkat çeken uyarı: Bugün nem yüzde 10'a düşüyor, çok dikkatli olmamız lazım         
00:20
Azerbaycan'dan gelen itfaiyeciler, yangının ortasında kaldı! Arkada tek bir arkadaşlarını bile bırakmadılar Azerbaycan'dan gelen itfaiyeciler, yangının ortasında kaldı! Arkada tek bir arkadaşlarını bile bırakmadılar         
23:51
Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu Barcelona'da forma giyen Türk yıldız Yusuf Demir'den klas gol! Katalan devinin paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu         
22:16
Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü Açılışa katılınca eleştiri yağmuruna tutulan Tuğba Özay, elleri titreyerek ateş püskürdü         
20:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini saydı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın felaketiyle sarsılan Türkiye'ye uçak gönderen 4 ülkenin ismini saydı         
16:49
"Azerbaycan yangın uçağı gönderdi mi?" diyen Demet Akalın'a Azerbaycanlı takipçisinden sert cevap: Önce ülkenin adını doğru yazın         
16:14
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Biz yanıyoruz, bizi kurtarın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: Biz yanıyoruz, bizi kurtarın         
15:18
"Speedy Mustafa" lakaplı fenomen ortalığı birbirine kattı! Önce kendini balkondan attı, sonra "Ölmedim be" diyerek sevincinden sigara yaktı         
15:13
Şeyma Subaşı, ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi Şeyma Subaşı, ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi         
14:34
Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada         
13:26
Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu         
13:14
Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti         
09:41
Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi         
09:35
Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı         
09:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2021 08:56:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dünya, Türkiye'yi küle çeviren yangınları korkuyla izliyor! Ünlü ajanslar yaşananları "son dakika" ibaresiyle geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement