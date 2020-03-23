Türkiye alkışlarken, alkollü sürücü tedavisini yapan sağlık çalışanlarına saldırdı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye alkışlarken, alkollü sürücü tedavisini yapan sağlık çalışanlarına saldırdı (2) - Son Dakika

Türkiye alkışlarken, alkollü sürücü tedavisini yapan sağlık çalışanlarına saldırdı (2)

6 saat önce

O SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBESTBursa'nın İnegöl ilçesinde dün akşam saatlerinde hafif ticari araç ile 30 metrelik uçurumdan yuvarlanarak, kendisi ve 6 kişinin yaralanmasına yol açan alkollü sürücü Serdar Basri Ş.

Türkiye alkışlarken, alkollü sürücü tedavisini yapan sağlık çalışanlarına saldırdı (2), System.String[]

O SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün akşam saatlerinde hafif ticari araç ile 30 metrelik uçurumdan yuvarlanarak, kendisi ve 6 kişinin yaralanmasına yol açan alkollü sürücü Serdar Basri Ş. (23), hem olay yerinde kendisini tedavi eden sağlık çalışanına, hem de götürüldüğü hastanede kontrolleri yapılırken sağlık personelini ve bir gazeteciyi darbedince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen Serdar Basri Ş., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Sürücüye ilçe halkı da tepki gösterdi.

SAĞLIKÇILAR ENDİŞELİ: ŞİDDET KORKUSU YAŞAMAK İSTEMİYORUZ

Genel Sağlık-İş (Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) İnegöl Temsilcisi Erman Açıkgöz, konuyla ilgili olarak, "Sağlık bakanımızın başlattığı ve Cumhurbaşkanımızın da destek vererek her akşam sağlık çalışanlarının alkışlanmasına minnettarız. Onlar için mücadele ederek ne yorgunluğa düşeceğiz, ne de yılgınlığa. Halkımızın sağlığını korumak için mesleki bilgi ve tecrübemizle 24 saat görevimizi yapacağımızdan kimse şüphe duymamalıdır ancak zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte artık şiddet son bulmalı. Şiddeti gerçekleştirenlerin dışında, şiddete yeltenenler de en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Bizler sağlık emekçileri olarak can kurtarırken, diğer yandan şiddet korkusu yaşamak istemiyoruz. Son bulması dileğiyle sağlık çalışanlarına ve basın emekçilerine yapılan şiddeti kınıyorum. Bu saldırılar artık son bulmalı" dedi.

SALDIRIYA UĞRAYAN GAZETECİ KONUŞTU

Saldırıya uğrayan gazeteci Kadir İnci ise, "Dün akşam gece saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Kazaya giden sağlık ekiplerine sürücü saldırıda bulunmuş. Ardından ambulansla getirilen sürücü, görüntü çektiğimiz sırada bana da saldırıda bulundu. Biz şikayetçi olduk. Ancak yine şahıs tedavi gördüğü sırada başka bir sağlık personeline de saldırdı. Bu tür olayları şiddetle kınıyorum. Türkiye'de her akşam sağlıkçılarımızı alkışlıyoruz. Kendini bilmez bir şahsın böyle davranması üzüntü verici. Devletimiz bu şahısla alakalı gereğini yapar diye düşünüyoruz" dedi.

Bayram Zülfüoğlu isimli vatandaş ise, "Büyük ayıptır bu. Sağlıkçılarımız bizim için gece gündüz çalışıyorlar. Sağlıkçı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu durumu kınıyoruz" ifadelerini kullandı.


Türkiye, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:05 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum
Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi Eski kız arkadaşına ateş ettiği silahla kendini de vurdu: İki ölü Bakan Koca'dan "Çin'den gelen kitlerin parasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler
Polis Polis "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi         
16:50
Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı         
15:21
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak         
11:52
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir         
11:27
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor         
10:03
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum         
10:00
'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi? 'Evde kal' çağrısına uydular, evlerine çekildiler! Hangi ünlü isimlere sokağa çıkma yasağı geldi?         
09:43
Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı Son Dakika: HDP'nin Batman ve Silvan belediyelerine kayyum atandı         
08:43
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar         
07:56
Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu, EURO 2020'de forma giyemeyecek         
07:43
Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi Yurt dışından gelen yolcular Bolu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi         
06:42
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi Karabük'te yurt dışından gelen ancak karantinaya uymayan çifte ev hapsi kararı verildi         
00:30
Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek         
00:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 21:43:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye alkışlarken, alkollü sürücü tedavisini yapan sağlık çalışanlarına saldırdı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]