Son Dakika Haberleri: "Türkiye, Alman ekonomisi için çok önemli"

"Türkiye, Alman ekonomisi için çok önemli"

13 dakika önce

Almanya TSO Birliği CEO'su Martin Wansleben, ABD ve Çin'in Avrupa aleyhine sonuçlanabilecek işbirliği ihtimaline karşı Almanya'nın çok yönlülüğüne işaret ederek, "Almanya ekonomisi için Rusya ve Türkiye son derece önemli" açıklamasını yaptı.

Almanya TSO Birliği CEO'su Martin Wansleben, ABD ve Çin'in Avrupa aleyhine sonuçlanabilecek işbirliği ihtimaline karşı Almanya'nın çok yönlülüğüne işaret ederek, "Almanya ekonomisi için Rusya ve Türkiye son derece önemli" açıklamasını yaptı. (Mehmet Kara)
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:05 

CEO, Almanya, Türkiye, Ekonomi
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