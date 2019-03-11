"Türkiye, Alman ekonomisi için çok önemli"
13 dakika önce
Almanya TSO Birliği CEO'su Martin Wansleben, ABD ve Çin'in Avrupa aleyhine sonuçlanabilecek işbirliği ihtimaline karşı Almanya'nın çok yönlülüğüne işaret ederek, "Almanya ekonomisi için Rusya ve Türkiye son derece önemli" açıklamasını yaptı.
Almanya
TSO Birliği CEO
'su Martin Wansleben, ABD
ve Çin
'in Avrupa
aleyhine sonuçlanabilecek işbirliği ihtimaline karşı Almanya'nın çok yönlülüğüne işaret ederek, "Almanya ekonomisi için Rusya
ve Türkiye
son derece önemli" açıklamasını yaptı. (Mehmet Kara
)
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 08:05
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