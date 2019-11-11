Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Berlin'de

Türkiye- Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Almanya ile en yüksek diyaloğu sağlama ve yaşatma konusunda gayret ettiklerini bildirdi.

Almanya ziyaretleri kapsamında Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nda Türkiye kökenli iş insanları ile toplantı düzenledi.

Kılıç, toplantıda yaptığı konuşmada, ziyaretle iki ülke arasındaki dostluğu bir üst seviyeye çıkarmayı ve buradaki Türkiye kökenli insanların sorunlarını çözmeyi amaçladıklarını belirterek, "Almanya ile en yüksek diyaloğu sağlama ve yaşatma konusunda gayret ediyoruz." şeklinde konuştu.

Türk kökenli siyasetçi Belit Onay'ın Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesine değinen Kılıç, "Kendisini tebrik ediyorum. Bizim iki şapkamız var. Biz burada hissedilenleri yaşamış insanlarız. Dolayısıyla göçmen kökenli ve özellikle bizim ülkemizden buraya gelmiş bir ailenin evladının Almanya'nın en önemli şehirlerinden birisinin Büyükşehir Belediye başkanı seçilmiş olması bizim için önemlidir. Bu noktada hassasiyetlerini en iyi şekilde muhafaza edeceğine inanıyorum. Kendisi ve ailesine ve tüm Hannover halkına hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Almanya'da Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen'in, Almanya Federal Meclisi'ndeki Türk-Alman Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığına getirilmesinin, söz konusu dostluk gruplarının sağlıklı işleyişini etkilediğini vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:

"Sevim Dağdelen Alman vatandaşları tarafından Alman parlamentosuna seçilmiş bir milletvekili. Bunda bir şüphe yok. Bundan dolayı elinde bir hak vardır. Seçmenleri temsil etme hakkı ve sorumluluğu... Ancak bizim milletvekilliği haricinde üstlenmiş olduğumuz, örneğin dostluk grubu gibi görevler, bunlar temsil görevidir. Bu sizin milletvekili ile alakalı bir durum değildir. Üstlendiğiniz misyon itibarıyla sizin niyetiniz ilişki kurup köprü bir dostluk geliştirmek değilse, siz elinize Türkiye ve Almanya'nın, altını çiziyorum, bir örgütün paçavrasını Alman Meclisinde sallarsanız veya Türkiye'ye seçim gözlemi için geldiğinizde bunların paçavralarını alıp ortada gösterirseniz, bizim de buna karşı duruşumuzu ve tepkimizi dile getirme hakkımız vardır."

Dağdelen ile görüşmek için herhangi bir randevu talep etmediklerini ve kendisiyle görüşmeyeceklerini belirten Kılıç, Alman tarafının Rusya ve Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu başkanlarını seçerken hata yaptıklarını kabul ettiklerini aktardı.

- "Dostluk aranması çok önemli"

Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-İHK) Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Kaya da Sevim Dağdelen'in dostluk grubunu bloke etmek için geldiğinin altını çizerek, "Bizim en büyük üzüntü duyduğumuz olaylardan bir tanesi." dedi.

Buna rağmen Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu ziyaretinin gerçekleştirmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Kaya, "Dostluk aranması çok önemli. Maddi ve manevi olarak pozitif yaklaşım çok önemli. Bizlere, sivil topluma zaman ayırmanız ayrıca bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

- Yurt dışındaki hak ihlalleri takip edilecek

Türkiye-Almanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili Zafer Sırakaya ise TBMM Dışişleri Komisyonu bünyesinde kurulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Komisyonu başkanlığına kendisinin seçildiğini belirterek, gelecek dönemde yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye ile ilgili sorunlarını ve yurt dışındaki hak ihlallerini takip edeceklerini söyledi.