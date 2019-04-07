Türkiye-Almanya Tiyatro Köprüsü' Festivali Kuruluyor

İLKİ geçen yıl düzenlenen ve aslında iki senede bir yapılması planlanan festivalin ilk yılında büyük ilgi görmesi üzerine Hamburg Kültür Dairesinin ricası ve desteğiyle her yıl düzenlenmesi kararlaştırıldı.
Festivali organize eden Mut
Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mahmut Canbay, çok zengin bir program hazırladıklarını, klasik tiyatronun yanı sıra, dans, müzik ve müzikal tiyatrosunun iç içe geçtiği gösteriler de programda yer alacağını söyleyerek, "Festival çerçevesinde 17 günde, 16 etkinlik olacak. Hedef insanları tiyatro yoluyla kaynaşma olduğu için Almanca oyunlar, Türkçe üst yazılı, Türkçe oyunlar Almanca üst yazılı olacak" diye konuştu.
HASRETİNDEN PRANGALAR ESKİTTİM'İ SUNACAK
Bu yıl ki sloganı 'Sınır Gezginleri' olan festivalin resmi açılışı İstanbul Devlet Tiyatrosu
sanatçısı Çağlar Yiğitoğulları'nın dans tiyatro gösteriyle yapılacak. İstanbul, İzmir
, Viyana
, Berlin
Essen ve Hamburg gibi kentlerden de seçkin grupların çalışmalarını sunacağı festivalde, Mahmut Canbay da, yönetmenliğini yaptığı ve Hamburg Getto Tiyatrosu tarafından sunulacak komedi 'Dümen'i tiyatroseverlerin eleştirisine sunacak. Festivalde Berlin'de yaşayan eski İstanbul Devlet Tiyatrosu oyuncularından Kemal Kocatürk
, Ahmed Arif
'in 'Hasretinden Prangalar Eskittim'i sunacak.
CUMBUL, PİYANO EŞLİĞİNDE SÖYLEYECEK
Festivalin bir başka doruk noktasını ise 27 Nisanda Meltem Cumbul
'un Viyanalı piyano virtüözü Emre Yavuz
ile sahne alıp, Frederic Chopin ve George Sand eserleri bir nevi tiyatro müzikali tarzında seslendirecek. Usta yönetmen Johannes Schaefer'in bir Türk ve Alman gencin aşk hikayesi fonunda göç ve nesiller çatışmasını konu alan ve yakında verilecek olan Hamburg Tiyatro Ödülü adayları arasında olan 'Kör Uçuş' ise festivalin ikinci gününde eleştiriye sunulacak. Canbay, tüm festival programına www.muttheater.de sitesinden ulaşılabileceğine dikkat çekti.